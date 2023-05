Els treballadors d’una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual a Cerdanyola, en vaga indefinida

Els treballadors de la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual Joan XXIII de Cerdanyola s’han declarat en vaga indefinida aquest dijous per “dignificar la professió i la vida de les persones de la residència”, ha assegurat el portaveu dels treballadors i membre de la CGT, Agustín Yáñez. Els professionals reclamen una pujada salarial del 20% per pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu de gairebé el 25% dels darrers 15 anys. També acusen a l’empresa que els gestiona, Onada, de lucrar-se fent treballar la plantilla amb serveis mínims i demanen una vaga indefinida del sector fins que la Generalitat es faci càrrec de les seves demandes.

“Volem deixar clar que la vaga no afectarà el dia a dia dels residents perquè sempre treballem amb serveis mínims”, ha denunciat Yáñez, que ha afegit que tots els treballadors hauran d’anar a treballar i fer els mateixos torns.

El portaveu ha assenyalat que de les dues infermeres que haurien de tenir només en tenen una. Yáñez ha assegurat que tot i que la feina que fan els agrada, aquesta ha de ser reconeguda i remunerada “dignament”. “Treballem amb un col·lectiu que ens estimem molt però comporta situacions de risc”, ha explicat el portaveu.

Més d’una cinquantena de persones ateses

La residència Joan XXIII es troba a Cerdanyola, en una zona apartada del nucli urbà on no hi arriba el transport públic. Té 64 treballadors que cuiden 52 persones amb discapacitat intel·lectual, d’entre les quals hi ha pacients amb graus greus de discapacitat i conductes violentes.

Yáñez ha fet una crida per demanar una vaga de sector de totes les residències de Catalunya fins que el Departament de Drets Socials no assumeixi les demandes del col·lectiu. El portaveu dels treballadors ha assegurat que els professionals “no tenen res a perdre”: “Ens hem proposat aguantar tot el que es pugui”, ha afirmat.