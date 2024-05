Denuncien els ocupes del magatzem de la colla castellera de Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha presentat una denúncia a la Policia Local contra els ocupes que aquesta setmana s’han instal·lat al magatzem de la colla castellera de la ciutat, un espai municipal. Si bé aquest dijous al matí el consistori explicava que l’alcalde, Josep Maria Vallès, havia ofert diàleg al col·lectiu que ha ocupat el local, hores més tard va fer públic que els serveis jurídics han presentat una denúncia i el batlle els exigeix que marxin.

Comunicat oficial sobre l’ocupació del local de la Rambla de Can Mora.https://t.co/5zasS9OUNw — Castellers de Sant Cugat (@gausacs) May 1, 2024

Els ocupants s’articulen com a col·lectiu La Causa i reivindiquen l’ús públic de l’espai, que consideren abandonat, ja que fa anys que no és el local social dels castellers. La colla dels Gausacs, però, recalca que és on emmagatzemen material i documentació històrica.

La previsió de l’Ajuntament és que la Policia Local elevi la demanda als Mossos d’Esquadra per a què aquests ho derivin als jutjats de Rubí i s’iniciïu un expedient per executar el desallotjament.