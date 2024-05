Traslladen una quinzena d’ànecs del parc de Catalunya al riu i en refugis

Ha estat un dels temes de debat dels últims dies. Molts dels ànecs del parc de Catalunya ja han trobat nova destinació. L’Ajuntament ha confirmat aquest divendres que ha traslladat una quinzena d’exemplars que tenien dificultats per marxar del lloc per si sols, pel fet de tenir cries o no poder volar.

Dimecres a la nit, una empresa especialitzada va capturar de forma controlada els exemplars. Els ànecs de coll-verd adults amb pollets s’han traslladat a l’entorn fluvial del riu Ripoll, mentre que els de color blanc (no salvatges) s’han portat a un refugi.

La resta d’ànecs que queden al llac són exemplars que poden volar i que marxaran de forma espontània en les properes setmanes, segons precisa el consistori en un comunicat. Fins que això passi, s’ha incrementat la protecció i en tot aquest àmbit l’Ajuntament ha redistribuït recipients amb menjar i aigua. D’aquesta manera, els ànecs es poden alimentar fins que decideixin migrar, evitant així el perill que suposa per a ells desplaçar-se pels entorns del parc per buscar aliment. També s’estan col·locant tanques a la zona del llac que limita amb les arbustives per impedir l’accés a la superfície on pernocten les aus.

Trobada entre les parts

L’Ajuntament detalla que s’ha reunit amb les entitats animalistes de la ciutat per informar-les del trasllat dels ànecs i de les accions que s’han realitzat per garantir la salut dels exemplars que queden al llac. Precisament, amb l’objectiu de vetllar per la salut d’aquests ocells, es demana a la ciutadania que no els doni menjar. Així, s’alimentaran únicament del que proporcionen els serveis municipals, que està perfectament adequat a les seves necessitats. El consistori està instal·lant, també, noves lones a la zona del llac per informar la població sobre la millor manera d’actuar en relació amb aquests animals. Així mateix, es demana que si es detecta algun ànec que presenti dificultats per volar, es notifiqui a l’Ajuntament per poder fer el seu trasllat controlat.

L’Ajuntament torna a demanar a la Generalitat poder omplir el llac

El buidatge del llac del Parc de Catalunya s’ha fet en compliment del decret per sequera de la Generalitat i per la impossibilitat d’anar reomplint l’espai i, per tant, de garantir la salubritat de l’aigua. L’Ajuntament ha estudiat la possibilitat d’omplir només la part de baix del llac, per mantenir part de l’hàbitat dels ànecs, però els mecanismes per fer circular l’aigua fan aquesta opció tècnicament inviable.

Per això, s’ha demanat repetidament a la Generalitat que autoritzi utilitzar aigües freàtiques, procedents del subsol, per omplir el llac. De moment, però, no s’ha obtingut resposta.

Mentre el llac s’hagi de mantenir buit, els serveis municipals aprofitaran per fer-hi a la base les reparacions necessàries.