Tancats diversos passos al Ripoll per la crescuda del riu

La pluja ha tornat a caure amb força a Sabadell aquest divendres al migdia. Les precipitacions han arribat als municipis del Vallès Occidental, també en forma de calamarsada. El xàfec que s’ha format a la comarca ha descarregat amb intensitat acompanyat de tempesta i pedra. Poc després de les 14 hores, ha començat a minvar d’intensitat, però durant les pròximes hores es poden formar nous xàfecs intensos, sobretot a la Catalunya Central i al prelitoral.

La intensitat del ruixat a Sabadell ha obligat a tancar els passos per crescuda del riu a Can Bages, la Clota, el Molí d’en Torrella, Can Jonqueres i el Molí d’en Mornau, al nord de la ciutat. Entre les incidències, un vehicle s’ha quedat atrapat a Can Jonqueres poc després de les 2 del migdia per la pujada del riu, obligant a l’actuació dels Bombers, que han pogut treure’l de la zona.

Un cap de setmana amb l’agenda plena

Així, el Servei Meteorològic ha activitat la prealerta per intensitat de pluja en diverses zones del territori català. De cara al dissabte, les precipitacions poden ser generalitzades al nord i est de Catalunya, amb acumulacions de més de 20 mm a municipis com Sabadell.

Demà, nova tongada de ruixats que localment seran forts i poden deixar acumulacions de més de 20 mm.

Semblen més probables sobretot al Pirineu, Prepirineu, resta de la Catalunya Central, i prelitoral central i nord. pic.twitter.com/WguaaVxHIM — Meteocat (@meteocat) May 19, 2023

L’episodi meteorològic arriba en un cap de setmana amb l’agenda plena d’actes a Sabadell. D’una banda, el Festival Embassa’t, que comença aquest vespre amb més de 5.000 entrades venudes. Per l’altra, en el panorama polític, la campanya electoral continua el seu curs i viu jornades decisives, amb actes als barris abans de la cita amb les urnes.