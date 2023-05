Inaugurat el Mala Peça, un pol cooperatiu: “És un espai digne per incubar projectes”

Ahir divendres, es va donar el tret de sortida oficial al Mala Peça, una oficina de cotreball i intercooperació que neix amb l’objectiu de sumar forces entre el moviment cooperatiu per desenvolupar projectes i “trencar patrons”.

Ara com ara, ja hi ha prop de mitja dotzena de cooperatives instal·lades en aquest espai, representades per un total de vint-i-dues persones. “Al juny hi ha previst la presentació de sis nous projectes, i d’aquí al desembre es faran dotze accions formatives”, va explicar David Estop, de la cooperativa La Sàrria, un dels dinamitzadors de Mala Peça.

En la mateixa línia va expressar-se Eudald Griera, de la cooperativa l’Eixida, també present a Mala Peça, on detalla que “hi ha projectes al voltant de l’emergència climàtica, masoveria urbana, projectes educatius. En definitiva, un espai digne per incubar projectes”. En un futur pròxim els cooperativistes volen crear una llibreria en el mateix espai per fomentar el “pensament crític”, va anunciar