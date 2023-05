El CE Mercantil guanya i és nou equip de Divisió d’Honor juvenil

El juvenil “A” del CE Mercantil ha guanyat al Cornellà al Municipal d’Arrahona-Merinals (2-1) i tanca una històrica temporada amb l’ascens a Divisió d’Honor juvenil. Un equip amb un estil i una personalitat molt marcades pel seu entrenador, Marc Xala que ha portat al primer juvenil blaugrana de Preferent a Divisió d’Honor amb dos ascensos consecutius.

Des de l’inici s’ha vist clar que els locals volien tancar l’ascens per la via ràpida. Frank amb un xut creuat ha signat la primera arribada clara als primers instants. Abans del 15, els de Marc Xala han trobat el camí del gol. Després d’una gran jugada de Marcos per la dreta, el màxim golejador, Miguel Expósito, ha rematat de cap al fons de la xarxa posant la primera pedra de la tarda cap a l’objectiu.

Amb el gol, el Cornellà ha donat una passa endavant i Jordi Cereza s’ha erigit en heroi amb dues parades salvadores. I després dels minuts de feblesa, el Mercantil ha tornat a ensenyar les urpes. En un contraatac conduït per Frank, Gerard Torres ha duplicat l’avantatge local deixant el partit i l’ascens molt de cara. Amb el 2 a 0 s’ha arribat al descans.

A la segona meitat, el conjunt verd ha sortit amb la intenció de tornar-se a ficar dins el partit amb un gol ràpid. No obstant això, Jordi Cereza ha continuat inexpugnable amb algunes aturades de mèrit. Amb el pas dels minuts, el partit s’ha trencat. I en el caos, els blaugranes s’han trobat més còmodes i han pogut sentenciar en diverses ocasions. Les més clares han estat per a Miguel Expósito amb una rematada a la creueta i per a Aguilar amb un xut aturat pel porter visitant.

I quan millor estava el conjunt gracienc, Héctor Tejada definint una passada filtrada ha retornat l’emoció al tram final de partit. Tot i que l’empat valia, els jugadors mercantilistes s’han deixat fins a l’última gota per tancar la temporada amb un triomf i la consagració d’una generació històrica pel club que ha passat de Preferent a Divisió d’Honor en dos anys. La temporada que ve, Sabadell tindrà dos equips a la màxima categoria juvenil mostrant la salut de ferro del futbol base a la ciutat.

/Lluís Franco