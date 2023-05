La Crida reivindica l’ús del català i la defensa de la llengua

La Crida per Sabadell ha organitzat aquest diumenge un vermut per la llengua catalana. L’acte s’ha celebrat a la plaça de La Creu Alta reunint un centenar de persones. A la cita hi han participat la número 2 de la llista,aAnna Lara; el número 8, Guillem Fuster i Pep Abad, representant la Plataforma per la Llengua i membre de la Crida. Tot en un col·loqui en el qual s’han exposat les propostes de la formació en matèria lingüística.

L’objectiu de la formació és fer arribar a tots els racons de la ciutat les polítiques de cohesió social i la immersió lingüística. “L’Ajuntament pot fer molta feina per revertir la situació, reglament d’usos lingüístics, més recursos per fomentar el català, retolació en català, eines al comerç, al cinema… És qüestió de voluntat, i nosaltres la tenim”, ha expressat Lara.

Per la seva part Abad ha explicat perquè és important mantenir el català per una integració social completa: “El català és una eina de cohesió social i l’hem d’implementar. Si fem acollida social perquè no fem acollida lingüística?” ha qüestionat.

Al seu torn Fuster ha criticat la postura actual de l’ajuntament en l’ús del català: “Les clàusules lingüístiques als contractes de serveis municipals i a les comunicacions de l’Ajuntament són important com a eina d’inclusió. Ara no el respecten, però per la Crida és una prioritat inamovible”, ha afirmat.