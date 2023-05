Gabriel Fernàndez (ERC) es vol convertir diumenge en el primer alcalde llatinoamericà de Sabadell

L’alcaldable d’ERC a Sabadell, Gabriel Fernández, va néixer el 1972 a Montevideo, la capital de l’Uruguai. I és per això que reivindica que aquest diumenge, 28 de maig, es pot convertir en el primer alcalde de Sabadell nascut a l’Amèrica Llatina i, com a tal, d’una de les grans ciutats catalanes.

Fernàndez ha defensat en una roda de premsa d’ERC a la rambla del Raval de Barcelona que “la millor lluita contra els discursos d’odi és defensar societats on tothom té els mateixos drets i deures”. I, per aconseguir-ho, defensa que es duguin a terme polítiques per garantir l’accés a l’empadronament i per guiar les persones que fan tràmits com renovar el NIE, “un carnet que dona igualtat real”.

ERC assegura que vol fer canvis a l’actual llei d’estrangeria, que asseguren que és “racista” perquè “permet que els rics es comprin el permís de residència quan tenen els recursos per a pagar-se un pis de 500.000 euros”. Paral·lelament, l’exconsellera de Justícia i membre de la candidatura republicana a Barcelona Ester Capella ha explicat altres propostes d’ERC com oferir més formació i aprenentatge de la llengua catalana.