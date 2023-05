Front comú de Ciutadans per “fer pressió” per la Ronda Nord

Sabadell i Terrassa han d’anar plegats, almenys en matèria d’infraestructures. Això és el que han volgut escenificar aquest matí els candidats de Ciutadans d’ambdues poblacions a l’Hotel Urpí. Joan Garcia, candidat del partit taronja a l’Ajuntament de Sabadell, i Isabel Martínez, al consistori de Terrassa, han assegurat que si Ciutadans tenen pes a partir del 28 de maig, “farem un front conjunt per poder fer pressió en aquelles coses del Vallès que ens uneixen, precisament en les infraestructures necessàries com la B-40”, ha apuntat Martínez.

Però una de les novetats que incorpora Ciutadans és millorar l’N-150, entre Sabadell i Terrassa, “per convertir-la en un passeig, perquè avui és una via de trànsit. Volem crear un carril bus i així millorar-ne la connexió entre les dues poblacions”, ha assegurat el sabadellenc Joan Garcia.

Per la seva part, Martínez ha anunciat que Ciutadans portarà la proposta de connectar Terrassa i Sabadell amb l’Aeroport de Barcelona: “L’espai metropolità s’ha fet amb mirada de Barcelona, i no es té en compte que el Vallès té un altre pol. La idea és utilitzar la mateixa R4 i fer modificacions, de l’R4 a l’R4-C, per exemple”. Així mateix, Ciutadans aposta per “unir” els dos anells verds, i així fer un “espai comú i mancomunar-ho”. Aquesta línia passarà per “municipalitzar el bosc de Can Deu”.