La Crida aposta per implementar el Pla Local d’Habitatge per garantir l’accés a tota la ciutadania

La Crida per Sabadell ha anunciat aquest dimarts les seves propostes en matèria d’habitatge, situant-ho com una de les prioritats de cara al pròxim mandat en ser “una de les principals preocupacions de la ciutadania”. La formació remarca que hi ha “molta feina per fer en aquest àmbit” i ha assenyalat que “sacsejarem l’ajuntament després de la paràlisi dels últims 4 anys”, ha declarat el número 5 de la llista, Carlos Torres.

El partit anticapitalista ha anunciat que la seva proposta 0 en matèria d’habitatge anirà lligada a una actualització i la portada a ple del Pla Local d’Habitatge, amb l’objectiu d’assolir la seva aprovació definitiva un cop incorporades necessitats que puguin sorgir avui. “El programa de la Crida per Sabadell en matèria d’habitatge compta amb una cinquantena de propostes dividides en quatre eixos potenciar la construcció d’urgència, afrontar l’emergència amb la immediatesa necessària, continuar amb la rehabilitació i enfortir el suport a les comunitats veïnals”, ha detallat Anna Lara, número 2 a les eleccions d’aquest diumenge.

La regidora ha assenyalat l’objectiu de “revertir les situacions de desigualtat social que existeixen a Sabadell”, lamentant que el parc d’habitatge de la ciutat és un dels més envellits de Catalunya. “Tenim clar que treballarem per tal de revertir la situació amb les eines legals que tenim, però no descartem anar més enllà quan les lleis són injustes i no acompanyen les necessitats de la ciutadania”, han remarcat.

La roda de premsa s’ha dut a terme davant dels pisos de la Caserna, ja que la formació ha reclamat la seva rehabilitació i incorporació al parc públic d’habitatge.