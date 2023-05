VÍDEO | ‘Gent de bona mena’, el nou rap de Sabadell En Comú Podem

No tot són rodes de premsa o mítings polítics; a la campanya electoral també hi juga l’originalitat. ‘Gent de bona mena’ és el nou rap de Sabadell En Comú Podem, que juga amb el cognom del seu alcaldable, Joan Mena. A ritme del conjunt Soft B, que hi posa veu, el tema barreja el català i el castellà per reivindicar temes socials, com el mercat de Campoamor, i criticar la gestió del govern socialista.

🎞 Atenció, estrenem videoclip‼️ Us presentem ‘Gent de bona mena’ 🎶, la cançó de campanya de Sabadell En Comú Podem creada pels companys de Flor Innata. Vídeo sencer a Youtube: https://t.co/K59OYpRSZn#GentDeBonaMena#UnaAltraMenadAlcalde pic.twitter.com/uPQwYXZ8Ti — Sabadell En Comú Podem (@SBDencomupodem) May 23, 2023