César Morgado fa balanç de la temporada del Sabadell: “Els joves han madurat i crescut”

S’acosta el final de curs i en el cas del Centre d’Esports, es pot dir que ja té les notes. Podria millorar-les una mica si accedeix a la pròxima edició de la Copa del Rei en la darrera sessió de la lliga, però l’objectiu primordial ja està assolit. El central i capità arlequinat, César Morgado, ha estat l’encarregat de fer balanç a una temporada que ha tingut alts i baixos, moments molt complicats quan l’equip ocupava la zona de descens i un final somiat, amb la permanència a la butxaca i opcions de classificar-se per la Copa si es produeix una carambola. “Els dos últims mesos de competició han estat extraordinaris i el vestidor està molt content. Ara encara podem posar la cirereta amb la Copa, que seria un bon premi per al club i també pels jugadors”, reflexiona.

Fins a arribar a aquesta situació d’absoluta tranquil·litat, s’han viscut episodis força delicats, sobretot a la primera volta. El Sabadell alternava bons partits amb desfetes i el fantasma del descens va anar agafant cos en un grup molt competitiu. César Morgado, però, recorda unes paraules seves en el mes d’octubre: “Vaig dir que veia un equip jove que tenia molt de talent i una gran qualitat individual. Calia un procés de maduració i creixement i això és el que ha passat. D’altra banda, també van trobar un equilibri entre la defensa i l’atac fonamental”.

En aquest aspecte, la figura del tècnic, Miki Lladó, va ser clau, canviant el sistema per jugar amb defensa de cinc. “Més enllà de canvis tàctics, de jugar amb quatre o cinc, el Miki va insistir en l’apartat defensiu com a bloc. Teníem un problema greu i calia corregir-lo per poder aspirar a la permanència. Ofensivament, l’equip sempre ha tingut molts recursos, però no podíem encaixar tants gols. Una vegada es va poder ajustar, el rendiment va millorar i van arribar els resultats. La feina del cos tècnic va ser molt important per tenir les idees clares i ens hem convertit en un equip molt sòlid, al qual costa moltíssim als rivals crear-li ocasions de gol. Som molt fiables defensivament”.

Amb una mica més de lliga…

L’excel·lent tram final del campionat, només estroncat dissabte passat per la derrota encaixada a l’RDCE Stadium davant el Cornellà, no només ha servit per certificar la permanència amb tres jornades d’antelació sinó que ha deixat unes grans sensacions futbolístiques. Fins i tot el capità s’ha atrevit a afirmar que “amb aquesta dinàmica potser ens ha faltat un mes de competició per poder aspirar a objectius superiors. La regularitat ha arribat una mica tard, però el més important s’ha aconseguit i, globalment, hem d’estar satisfets”.

El teló de la lliga s’abaixarà dissabte (19. 30h ) davant un Osasuna Promesas que, juntament amb l’Alcoyano, són els únics equips de la categoria que no es juguen res, al marge dels ja descendits. “Mai se sap que pot passar, però si puc escollir, prefereixo un equip que no es jugui pràcticament res. Durant la setmana, la tensió de lluitar per un play-off o la permanència es perd una mica… De totes maneres, sempre surts a un camp a guanyar i serà un partit complicat”.

Curiosament, la referència del duel de la primera volta a Tajonar ens transporta a un dels moments més delicats del conjunt arlequinat, ensorrat en la zona de descens i la destitució fulminant de Gabri. “Són situacions diferents, sobretot per part nostra. Osasuna Promesas manté la mateixa dinàmica. És un equip amb un estil definit, que arriba a l’àrea rival i té jugadors també amb talent”.

El partit també servirà per acomiadar la temporada a la Nova Creu Alta, que ha passat de calvari a bàlsam, amb una gran connexió amb l’afició: “Sempre ha estat al nostre costat, amb un suport increïble. S’ho mereix tot aquesta afició i volem acabar bé per reforçar encara més aquesta comunió”.

Superar la lesió

A títol personal, la temporada es podria considerar com el ressorgiment de César Morgado després de la greu lesió patida el desembre del 2021 al Nou Castàlia que el va deixar fora dels terrenys de joc gairebé 10 mesos. “Reconec que em va costar al principi, va ser difícil recuperar la forma adequada. El més important era no tenir una recaiguda o lesions musculars. Em vaig cuidar moltíssim i també va ser crucial la qüestió mental. Estic content després de tot el que vaig patir”.

Ha participat en 29 partits (27 com a titular) i ha marcat un gol, el que va significar una victòria clau en el debut de Miki Lladó com a màxim responsable tècnic, davant l’Athletic B a la Nova Creu Alta. Preguntat per la feina de l’entrenador i si el renovaria, César Morgado ha driblat com un bon davanter: “La seva feina té molt de mèrit i ha fet una segona volta espectacular, però la decisió és del club i jo no m’hi puc posar”.

El seu futur

Tampoc ha estat gaire més clar sobre el seu futur personal. César Morgado és l’únic supervivent dels fitxatges de la temporada anterior. “No hem parlat res amb el club encara. Penso que mentre hi hagi competició, tampoc és el moment. Ara acaba la temporada, iniciem les vacances i ja hi haurà temps per parlar-ho si el club ho desitja. Jo estic molt a gust. He viscut una història molt bonica aquí amb la meva parella i el meu fill… És una opció que escoltaria, però tampoc depèn de mi”.