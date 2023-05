El final de l’amiant, una mica més a prop

Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, a Catalunya encara resten més de 4 milions de tones d’amiant. Es calcula que d’aquí a set anys, l’any 2030, més del 85% d’aquests materials hauran superat la seva vida útil i constituiran un problema de salut, laboral i mediambiental. A Sabadell, per exemple, tres de cada deu naus industrials encara tenen les cobertes de fibrociment o uralita.

Des d’aquest dijous, els empresaris propietaris de naus industrials se’ls obre la possibilitat d’esquivar el coll d’ampolla que tenien per col·locar plaques fotovoltaiques a les seves cobertes, i així millorar la seva competitivitat i incrementar els marges. I és que ahir dimecres, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria de 50 milions d’euros en ajuts per retirar l’amiant de les cobertes i instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Aquesta convocatòria s’emmarca en el marc del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, l’any 2032.

Fins ara, les convocatòries d’ajuts per retirat amiant anaven dirigides únicament a particulars. La convocatòria de 2023 destina, per primer cop, una segona línia, de 40 milions d’euros, per extreure i gestionar l’amiant i a instal·lar, tot seguit, plaques d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes, en edificis on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, és a dir, que allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries.

Ara bé, per accedir a la línia (retirada + coberta) –annex 1– l’atorgament serà per règim reglat, i només se subvencionarà fins a un màxim de 30.000 euros, i el seu termini d’execució serà fins a vint-i-quatre mesos de la data de resolució de l’atorgament. En cap de les dues línies –annex 1 i annex 2– no hi ha la possibilitat de bestreta.

En l’annex 2 (retirada + coberta + plaques fotovoltaiques), amb una partida de 40 milions, s’atorgarà per concurrència competitiva. El cost de la inversió a presentar és més alt –hort fotovoltaic–.