Junts per Sabadell reivindica la primera residència pública

Junts per Sabadell reivindica que la negociació del grup amb el govern municipal i la Generalitat va fer possible l’acord per a construir la primera residència pública de Sabadell, un equipament que fa més de 20 anys que els veïns reclamen. Segons les darreres dades de la Generalitat, la construcció està prevista l’any 2024, però el calendari no està tancat: les convocatòries estan obertes i l’any vinent s’adjudicaran les obres a l’empresa guanyadora del concurs.

“Esperem que la Generalitat compleixi amb la seva paraula, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, em va assegurar que compliria amb la seva paraula”, sosté Matas. De fet, l’equipament va avalat amb fons europeus i, si no s’ajusten al termini, es perdria part de la financiació.

L’aposta dels juntaires passa per la construcció de més places i més equipaments per a la gent gran. “90 places no són suficients, necessitem més places per a la gent gran”, exposa Lluís Matas. En aquest sentit, també aposta per un concert publicoprivat per a la construcció de nous equipaments que es puguin destinar a places residencials públiques.

Toni Llorca, candidat de Junts, exposa també que volen lluitar contra la solitud no volguda i reduir els terminis de la llei de la dependència, impulsar millores tecnològiques a la teleassistència i atenció domiciliària. “Volem que el sistema millori a nivell social i a nivell sanitari”, apunta Llorca. D’altra banda, posen el focus en l’escletxa digital que pateixen les persones grans. “Per activar qualsevol tràmit, hi ha gent que necessita ajuda”, recorda.