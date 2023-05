Els viatges internacionals es reactiven amb obligacions sanitàries vigents

Els viatges internacionals s’han reactivat. Després d’uns anys marcats inevitablement per la pandèmia, amb restriccions i mesures per controlar l’entrada de visitants en tots els països, les maletes han tornat a sortir de l’armari per emprendre viatges que, en molts casos, continuen requerint unes consideracions mèdiques que cal conèixer prèviament. Per això, l’hospital Taulí disposa de la Unitat de Salut Internacional i Consell al Viatger, que es troba en un dels pics de demanda, en un any en què les consultes han remuntat amb força.

“Des de mitjans de maig, comença a augmentar la demanda. Generalment, l’activitat és intensa fins que s’acaba el mes de juliol”, detalla la doctora M. Luisa Machado, coordinadora del departament. El problema, apunta, és que en aquests moments ja hi ha un mes d’espera per aconseguir cita. I, si no es fa amb antelació, potser alguns viatgers no són a temps de rebre assessorament abans d’agafar l’avió.

Un problema generalitzat

Altres centres d’arreu de Catalunya, adverteix la doctora, també han advertit el problema de no poder donar visita a tots els viatgers. “Els viatges internacionals s’han reactivat i la gent torna a marxar lluny. Però fins i tot els centres més grans tenen problemes per donar cites”, lamenta.

L’any passat, les xifres ja van ser molt altes. Enguany, uns 2.000 usuaris s’han interessat per les particularitats sanitàries abans de l’escapada. Cada destinació, avisa Machado, té unes singularitats que cal conèixer. Entre les destinacions més freqüents, l’Àfrica i el sud-est asiàtic. “Es consoliden els viatges de safari”, indica.

Novetats a debat

Entre les novetats, destaca la disposició de la vacuna del dengue, tot i que encara no es posarà. “No la tenim físicament i encara cal definir quins són els criteris i quins viatgers se’n beneficiaran. Necessiten dues dosis i la segona és al cap de tres mesos. Però és molt bona notícia tenir-la. De moment, s’ha obert la possibilitat que sigui per al viatger, però no hi ha cap país que ho hagi definit”, assenyala.

Amb el final de l’emergència sanitària, la covid ha passat a un segon pla en les consultes, tot i que continuen sent necessàries. “Quan es viatja a un país tropical o subtropical, s’ha de visitar la consulta amb una antelació d’unes quatre setmanes”, recorda la doctora.

Un centenar de professionals van debatre aquest dijous sobre la situació d’aquesta àrea en unes jornades organitzades a l’hospital sabadellenc. Una trobada que va tenir “molt bona acollida”, ha celebrat Machado.