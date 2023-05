Cuca Santos (PP): “Tornarem i ho farem per ser decisius”

La candidata pel Partit Popular, Cuca Santos, ha votat puntualment a dos quarts d’onze del matí a l’escola Torreguitart, acompanyada de la número dos, Eva Prat, i de la seva filla. L’alcaldable ha demanat que “els sabadellencs surtin a votar, perquè en democràcia tenim veu i vot, clau per canviar o no les coses”. Santos afronta aquests comicis amb “molta il·lusió”, sabedora que les enquestes li atorguen representació al consistori, després de quatre anys: “Tornarem i ho farem per ser decisius. Avui ho celebrarem”.

Santos ha tancat una campanya amb toc accidentat. I és que fa pocs dies, un “talp”, com ella mateixa va assegurar, va fer pública una conversa per WhatsApp on es parlava de sí els populars havien de fer visible la bandera espanyola a la carpa de la plaça del Doctor Robert. Després d’aquest rebombori a les xarxes socials, el passat divendres, a Santos van robar-li la cartera, posant en perill la possibilitat de votar: “Vaig trobar cita per dissabte a Cornellà. Només m’havien de fer un duplicat, i afortunadament avui puc votar”, ha assegurat.