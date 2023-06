El guitarrista Oest de Franc obrirà la sessió de jazz de The Wild Geese

El guitarrista Oest de Franc actuarà aquest dimecres a la sessió de jazz del pub irlandès The Wild Geese, a partir de les 22h, juntament amb dos dels membres habituals de Jammers Trio, Pipo Vidal (contrabaix) i Oriol Cases (bateria). La banda tocarà una petita selecció de cançons per obrir la nit, com ara Yes or no, de Wayne Shorter, o The Red One, de John Scofield i Pat Metheny.

Oest de Franc i Oriol Cases han coincidit a molts projectes musicals, com per exemple Oest Trip, Joan Masdéu, Gerard Quintana o amb el duet Borja Penalba i Mireia Vives. El guitarrista, a més, era un habitual a les jams de jazz del Teler, a la plaça del Treball.