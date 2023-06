La Policia Municipal de Sabadell fa 175 anys: quins reptes té, a partir d’ara?

La Policia Municipal de Sabadell celebra el seu 175è aniversari amb un passat i reptes de futur. La història del cos local naixia amb la industrialització de la nostra ciutat, especialment amb l’auge de les fàbriques tèxtils, una realitat que és totalment allunyada de l’actual. “La policia de fa 30 anys ja no pot ser l’actual”, exposa Joan Antoni Quesada, intendent de la Policia Municipal de Sabadell. Quins són els actuals reptes, avui dia?

Segons l’intendent, han d’incorporar més les eines tecnològiques com la videovigilància, l’ús de drons i la utilització de nous sistemes. Estan pendents també de l’evolució de la intel·ligència artificial (IA). I que això vagi acompanyat d’una major relació i molt directa amb el ciutadà: “Amb les dades estadístiques, no aconseguim tranquil·litzar algunes persones que han estat víctimes, que tenen una sensació d’inseguretat”, assegura l’intendent. Per això, es proposen un major acompanyament a les víctimes per fomentar la confiança. Per combatre les conductes incíviques, posen el focus en “treballar amb grups joves per reconduir aquestes conductes”.

Per a celebrar l’efemèride, s’han organitzat unes jornades formatives gratuïtes amb experts per parlar sobre els reptes de la seguretat local, entre altres activitats. Es tracta d’un congrés que tindrà lloc a Fira Sabadell el 14, 15 i 16 de juny i en què hi participen responsables públics, especialistes i professionals. “Situem a Sabadell com a referent i capital en l’àmbit de seguretat“, ha assegurat la tinenta d’alcaldessa de Seguretat i Civisme, Mar Molina. “La policia de Sabadell té un pla de formació constant dins de la plantilla”, ha afegit.

La inauguració de la jornada tindrà lloc el dijous 15 de juny, a les 9.30h, amb un acte institucional al què assistiran l’alcaldessa en funcions, Marta Farrés, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el delegat del Govern, Carlos García Prieto, entre altres. “La seguretat és molt més que la vigilància, defensa o intervenció en conflictes”, reflexiona la tinenta d’alcaldessa.

Les jornades començaran dimecres amb tres tallers centrats en aspectes que van des de tècniques de mindfulness per a persones que desenvolupen tasques policials, nous reptes tecnològics com els drons o com actuar davant gossos agressius des de la vessant del benestar animal. El període d’inscripcions està obert fins al dia 11 de juny i totes les activitats i propostes del congrés són gratuïtes.

Exposició de vehicles policials

Pel que fa al dijous, 15 de juny, al llarg del matí a l’exterior del recinte de Fira Sabadell hi haurà una exposició de vehicles de Policia municipal, Policia Nacional, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Bombers, SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) i Agents Rurals.

Les activitats de demostració estan pensades per a alumnat i professorat de centres educatius i a la ciutadania en general. Hi haurà també demostracions amb la Unitat Canina K9 de Sabadell, drons i agents del TEDAX dels Mossos d’Esquadra.