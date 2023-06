La soprano Mirna Lacambra, Medalla d’Or del Cercle del Liceu

La soprano Mirna Lacambra ha rebut la màxima distinció honorífica del Cercle del Liceu. La sabadellenca ha estat obsequiada amb la Medalla d’Or per la seva aportació a la cultura i a la música. La fundadora i presidenta de l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell reconeix que se sent “orgullosa i emocionada per rebre el guardó d’una entitat tan important”.

La institució recalca amb la Medalla d’Or “la seva llarga i fructífera trajectòria professional a favor de la difusió de l’òpera, especialment a Catalunya, però també a la resta d’Espanya”. El guardó s’ha lliurat en un dinar en forma d’homenatge, aquest dimecres, amb la presència de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el regidor de Cultura, Carles de la Rosa; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; i el secretari general del Departament del Cultura, Jordi Foz.

“Són molts anys oferint a joves cantants l’oportunitat de trepitjar l’escenari i representar personatges perquè agafin experiència i vagin madurant. Sempre ho he dit, l’escenari és el que més ensenya”, assenyala Lacambra sobre el seu anhel de fer créixer l’òpera.

La sabadellenca va ser la fundadora de l’Escola d’Òpera de Sabadell, va impulsar la creació de l’Orquestra Simfònica del Vallès i, actualment, és la directora artística de la Fundació Òpera Catalunya. Com a soprano, va representar una quarantena d’obres líriques per tot el món. No va ser casualitat que l’any 1971, l’endemà de l’estrena mundial de Yerma de Villa-Lobos a Santa Fe (Nou Mèxic), la crítica de The New York Times l’elevés: “Mirna Lacambra es va fer mereixedora amb escreix de la gran ovació que va fer venir llàgrimes als seus ulls”.

Lacambra va celebrar la setmana passada el seu 90è aniversari. Va rebre un gran homenatge sorpresa amb unes 150 persones al Saló del Teatre Principal, organitzat per la Fundació Òpera Catalunya. “Va ser impactant, no m’ho esperava gens”, reconeix.

La sabadellenca va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 2001 i la Medalla de la Ciutat de Sabadell al Mèrit Cultura, el 2006.