Comença la primera fase de les obres de remodelació de la plaça del Treball

Les obres de reforma de la plaça del Treball, al barri de Gràcia, ja han començat. Corresponen a la primera de dues fases en què s’han previst, i tenen un pressupost de poc més de 374.000 euros. La previsió és que acabin entre els mesos de novembre i desembre, de manera que s’allargaran durant bona part de l’estiu.

L’actual àrea de jocs se substituirà per tres de noves, adaptades a diferents edats. També es farà manteniment de la pista de petanca, s’instal·laran bancs, cadires, papereres i una nova font, i es crearà un aparcament per a bicicletes. Durant les obres, l’Ajuntament indica que hi poden haver afectacions temporals a les places d’aparcament del carrer de Sant Ferran.

En la fase 2, que es preveu tirar endavant l’any que ve, es preveu rehabilitar l’escenari i les graderies, amb un pressupost d’uns 140.000 euros. El projecte es realitzarà en el marc de l’acord de mandat entre el govern del PSC i Junts per Sabadell. Els juntaires exigien tirar endavant aquesta i altres accions com la reforma de la Gran Via per a donar suport als pressupostos.