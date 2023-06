FOTOS | Queixes a Sant Oleguer per la tala d’un arbre: “Que en replantin”

Alguns veïns del barri de Sant Oleguer han observat amb sorpresa els darrers dies la presència d’un arbre tallat al passeig de Sant Oleguer, a tocar del Pavelló Municipal d’Esports. Un dels ciutadans habituals de l’emplaçament ha demanat amb un cartell col·locat a la soca que s’acabi de treure l’arbre. I afegeix: “si ens tallen arbres, volem que en tornin a posar de nous”, ha reclamat.

Fonts municipals han detallat que l’arbre es va tallar per problemes d’elements podrits i per afectacions a domicilis de l’indret. A més, precisen que es troba en una vorera massa estreta i per accessibilitat no es pot replantar. La previsió, diuen, és treure la soca, reparar la vorera i tapar l’escocell igual que s’ha fet amb la resta d’escocells d’aquest tram de carrer.

Precisament aquesta setmana s’ha conegut que la zona viurà una rehabilitació pròximament. L’Ajuntament de Sabadell preveu desenvolupar obres d’urbanització del camí de Sant Oleguer, per millorar el seu estat i procurar que caminar-hi sigui més fàcil. Aquesta via connecta l’avinguda d’Egara i el camí de Can Quadres, cosa que permet anar i tornar de les pistes d’atletisme. La inversió prevista és de 87.725 euros.