La festa major de Can Rull, amb més d’una vintena d’activitats, s’erigeix com un homenatge a les persones que fan bategar el barri. Els veïns faran un reconeixement i entrega de premis a deu persones que bufen 90 espelmes i que han lluitat pels fonaments de Can Rull, que formen part de la seva història viva. Però també premiarà una professional del CAP de Can Rull que es jubila i a altres referents del barri.

Però l’activitat estrella que any rere any aplega centenars de persones és, un cop més, la paella per a 350 persones que se celebra diumenge a les 14h i que comptarà amb actuacions de la Tuna. I, més tard, sessió d’humor. “Hem esgotat existències”, mostra orgullós en Juan Moreno, que fa més d’una dècada que s’encarrega de les festes.

El punt neuràlgic de la festa està a l’avinguda Lluís Companys amb Sant Isidor. Els Ballesteros, com a entitat que dinamitza el barri, també tindran una presència rellevant a la festa major. Altres activitats destacades són l’actuació de Country Vidalba, dissabte a les 19.30h i la gran orquestra (23.30h), a banda de les activitats infantils de dissabte i diumenge. “Tot això implica moltíssima feina i temps, però la satisfacció personal de veure la gent gaudir és tan gran…”, diu.