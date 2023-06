Reclamen que es conservin unes pintures de Jordi Roca cridades a desaparèixer

L’enderroc d’un edifici per construir-ne un altre ha posat de manifest una qüestió que genera debat: què passa quan apareixen unes pintures que no estan protegides? S’ha de fer com si res o cal estudiar si s’han de conservar?

El meló l’ha obert l’enderroc de l’antiga Escola del Sol amb façana al carrer del Migdia i a la plaça de Vila Arrufat (Centre). Un cop el solar ha quedat visible per tots els vianants, qui hi hagi passat per davant haurà pogut veure que a les parets de banda i banda hi ha quatre pintures, mirant el solar des de la plaça. Es tracta d’un conjunt d’obres que l’escola va encarregar al pintor sabadellenc Jordi Roca, traspassat el desembre de 2022, que “estan relacionades amb els infants i l’esport. El Jordi treballava molt amb el pas del temps. El rellotge [que es veu en una de les pintures] és la vida mateixa”, explica la vídua de l’artista, Joana Soler. La companyonia, la lectura o l’esport són alguns dels valors que desprenen les pintures, amb una àmplia gamma cromàtica i unes formes característiques de l’autor.

Quan l’edifici era l’escola, les pintures formaven part del pavelló. Ara, però, està previst que desapareguin si no hi ha un canvi d’última hora. La promotora sabadellenca Salas és l’encarregada de les obres i construirà dos edificis de pisos units per un pati interior comunitari de manera que, on ara hi ha les pintures, el projecte preveu que hi haurà un dels baixos.

Documentades

Fonts de Salas subratllen que les pintures ni estan protegides ni l’Ajuntament va requerir cap intervenció durant la tramitació de les llicències per poder tirar endavant el projecte constructiu. Ara bé, la promotora, “per deferència a l’artista i a la seva família”, fa unes setmanes va contractar una empresa especialitzada en restauració per estudiar la possibilitat de recuperar-les. “Però, malauradament, el resultat de l’informe declara que la recuperació és inviable tècnicament, donades les característiques dels materials utilitzats i la ubicació de les mateixes”, apunten. Per això, s’ha optat per documentar les pintures “seguint les indicacions del Museu d’Història de Sabadell”.

A Joana Soler li agradaria que es conservessin, i reclama “voluntat i sensibilitat” a totes les parts implicades per aconseguir-ho. Creu que es podria mirar de traslladar les obres a una altra escola o mantenir-les al mateix edifici.”És una llàstima que això desaparegui. Qualsevol cosa que sigui una obra d’art s’ha de mirar de conservar”, reflexiona. Ho comparteixen des de l’Associació d’Artistes Plàstics i Visuals de Sabadell. El seu vocal Gerard Torres Sanmartí admet que va ser una sorpresa descobrir l’existència d’aquestes pintures i celebra que s’hagin documentat, però creu que “és important que els murals també es mantinguin, igual que les escultures, perquè la ciutat tingui patrimoni artístic urbà”. “És com quan fan unes obres i troben unes restes arqueològiques”, afegeix, per la qual cosa considera que “seria una grata sorpresa que l’Ajuntament intercedís en l’assumpte d’alguna manera” amb l’objectiu de mantenir aquest patrimoni.