Les cares de la Policia Municipal de Sabadell: tres històries dignes d’homenatge

La Policia Municipal de Sabadell va celebrar la setmana passada els seus 175 anys amb diferents actes que van reivindicar el paper del Cos en el desenvolupament de la ciutat. En la cloenda de la commemoració, divendres a Fira Sabadell, diversos agents van ser homenatjats per les seves actuacions en el darrer any. Entre ells, Alex Cabanillas, Eva Bajona i Ricardo Sánchez, protagonistes d’intervencions que van despertar els aplaudiments dels presents.

“Veus que algú necessita ajuda i t’oblides de tota la resta”

Alex Cabanillas és un dels agents de la Policia Municipal de Sabadell. Fa uns mesos, es trobava fora de servei, a Sant Cugat, quan va haver d’actuar. “Estava circulant amb el meu vehicle i vaig veure que dues persones van fer caure d’una moto a un tercer i el van començar a apallissar. Vaig baixar ràpidament del cotxe, fent que deixessin de colpejar la persona, que es trobava a terra amb sang al cap”, rememora.

Els dos assaltants van marxar corrent i ell no va dubtar a iniciar la persecució, un cop el ferit era atès. “Tres carrers més enllà d’on s’havia produït l’incident, van intentar pujar a una moto [que també havia estat robada]. Els vaig empènyer per evitar que fugissin”. En identificar-se com a policia, el van començar a atacar, llançant-se a sobre seu. “Em van intentar treure les claus, però vaig poder reduir a un d’ells, que va quedar detingut”, detalla. L’altre, malauradament, es va escapar.

Cabanillas va haver de canviar el xip i actuar amb rapidesa, en un moment en què estava fora de servei. “Veus que hi ha una persona que necessita ajuda i apartes tota la resta. L’únic que importa és ajudar-la i intentar atrapar aquells que estan atemptant contra la seguretat i la convivència”, adverteix. Tot i que aquesta vivència va acabar positivament, amb un detingut, admet que no sempre pot ser així. “També cal ser conscients que, de vegades, malauradament, pot sortir malament”, exposa.

Ell fa tres anys que és policia. “Quan veus una situació així, se t’activa alguna cosa a dins que t’impulsa a actuar”, diu sobre la voluntat de servir a la ciutadania. Rebre el reconeixement institucional, radiografia, té també un impacte col·lectiu. “És molt reconfortant. Són les ganes que poso a l’hora de fer la meva feina. Jo sempre intento treballar amb aquesta actitud, rodejant-me de gent que també la té. I això és el que ens impulsa a tots”, assenyala.

Reflexionant sobre el moment, confessa que la de Sant Cugat va ser una de les primeres actuacions d’aquestes característiques que havia d’afrontar. A més, sense cap altre policia acompanyant-lo. Amb tot, celebra que l’objectiu prioritari que regeix qualsevol intervenció es complís. “La persona que van atacar estava bé, que és el més important”, sentencia.

“Sabem que no tot és bonic, però hi ha molts serveis assistencials que et fan sentir orgullosa”

El passat 3 de setembre del 2022, Eva Bajona estava patrullant amb el seu company per la zona de Torre-romeu, a Can Llobateres. A l’indret, van veure que hi havia un cotxe cometent una possible infracció i van advertir el conductor, parant al seu costat. “En identificar-lo a ell i a l’acompanyant, aquest últim va sortir del cotxe corrent. Portava un feix de bitllets al damunt i vam pensar que alguna cosa estranya estava passant”, apunta.

En fer l’escorcoll del vehicle, van trobar un paquet. A l’interior, hi havia un quilo d’haixix embolcallat i, ràpidament, van avisar als companys per fer descripció de la persona que havia fugit. “Porto 15 anys al cos treballant i no és habitual viure una situació així. Que s’hagi trobat tanta substància, són casos puntuals”. Molts casos, sosté, els treballa la unitat canina, que són l’equip especialitzat que fan seguiments per fer decomisos d’aquesta magnitud. “Trobar-ho en una actuació del dia a dia, a les 3 de la tarda, és impactant”, reconeix.

Bajona celebra que l’actuació servís en favor de la salut pública. “Per mi és molt satisfactori pensar que he tret del carrer una substància així, que pot fer que la gent s’ensorri la vida. Estic molt satisfeta. Sobretot de la tasca que es va fer en conjunt, de l’equip que estàvem aquella tarda treballant. És molt important”, considera. “Sempre és agradable saber que no només ens dediquem a posar multes o a serveis assistencials. També tenim serveis que són fora de les actuacions que més se’ns coneixen. I s’agraeix que hi hagi una felicitació i un reconeixement com el que se’ns ha fet”, s’enorgulleix.

En 15 anys de trajectòria, repassa, hi ha moltes vivències que queden gravades a la retina. “Per bo i per dolent, se’t queden. Sabem que no tot és bonic en aquesta feina. Però hi ha molts serveis assistencials que et fan sentir orgullosa. Té una part humana, estar al costat de la gent i servir a la ciutadania”, sintetitza sobre com concep la seva tasca.

“Som policies les 24 hores”

Ricardo Sánchez va ser reconegut per la seva actuació a Cartagena, en el període d’activació com a reservista de l’exèrcit. Era el 13 juny del 2022 quan va decidir anar a la platja aprofitant una tarda lliure. “Quan estava estenent la tovallola a la sorra, va passar una noia cridant al meu costat. Vaig veure que a l’horitzó, al mar, hi havia un home flotant boca avall“. I no va dubtar.

“Em vaig llançar a l’aigua, vaig nedar uns 40 metres fins que vaig arribar a la seva posició”. L’home, detalla, estava inconscient. “El vaig treure de l’aigua i vaig iniciar les maniobres d’RCP per reanimar-lo”, rememora. De seguida, van arribar un socorrista, la Policia Local i l’ambulància. L’home va poder salvar la vida. Després d’aquella intervenció, l’Ajuntament va enviar una felicitació a Sánchez en senyal d’agraïment.

El cas, més enllà del component heroic, té dos afegits: Sánchez estava fora de servei i, a més, no era una actuació que facin habitualment a la Policia Municipal. “És cert que rebem formació actualitzada en aquest tipus de maniobres. Però també hi ha un component vocacional. De voler socórrer”, precisa. “No t’ho penses. Reacciones i actues”, resumeix sobre com entén la seva professió. “Som policies les 24 hores del dia. Actues fora de servei, donant informació, col·laborant o implicant-te amb la ciutadania”, explica.

Ell acumula més de dues dècades d’experiència i, relata, s’ha trobat situacions de tots els colors. I no sempre acaben sent reconegudes, lamenta. Per això, actes com el del divendres omplen d’energia. “Que et reconeguin aquestes coses particularment m’agrada. És cert que es fan moltes coses que no tenen repercussió i t’acostumes. Van amb el càrrec”, remarca. “El més important és la teva satisfacció personal i que els teus companys vegin la feina que fas i com el desenvolupes”, analitza sobre els valors de la Policia Municipal.