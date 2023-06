Front comú dels i les conserges de les piscines municipals per demanar a l’Ajuntament de Sabadell més recursos i més personal. En un comunicat, firmat per quatre sindicats, el col·lectiu reclama ampliar la franja horària del servei de mediació per cobrir totalment el període d’obertura diària de les piscines, més rondes diàries de la Policia Municipal a les hores de més concurrència i que s’apliqui el reglament sancionador a les persones que no acompleixen la normativa de les piscines.

Algunes de les piscines municipals de la ciutat, de fet, s’han despertat aquesta setmana amb pancartes on el col·lectiu de treballadors i treballadores visibilitza la seva demanda.

“És un tema de seguretat ciutadana, per a nosaltres i també per a tots els banyistes, per evitar episodis violents”, indica un treballador del col·lectiu, que prefereix mantenir l’anonimat. “Lamentablement, ens trobem quasi cada dia amb situacions violentes, la majoria verbals, però en algunes ocasions han arribat més enllà”, afegeix el testimoni.

En el comunicat, reivindiquen que “són peticions molt concretes i a la vegada necessàries, per garantir una millora en la qualitat del servei de les nostres piscines municipals” i que les fan “des de l’experiència d’anys treballats estiu rere estiu”.

Veus del consistori apunten que s’està analitzant la necessitat de més serveis de mediació i de més vigilància policial a les hores de més concurrència; i que aquest cap de setmana passat ja va reforçar-se la presència policial. L’Ajuntament també ha fet saber que ara, ja creat el nou govern, la nova regidora d’Esports, Montse González, es reunirà amb els treballadors per analitzar conjuntament les seves demandes.