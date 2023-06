Les piscines de Sabadell obren adaptant-se a la sequera

Falta poc més d’una setmana per l’inici de l’estiu, el pròxim dimecres 21 de juny. La calor comença a notar-se a Sabadell i les piscines municipals i La Bassa es preparen per rebre els primers visitants. La temporada d’aquest any comença aquest divendres, 16 de juny, amb l’entrada en funcionament de les piscines de Can Marcet, Sabadell Sud (Campoamor) i Olímpia, les quals estaran obertes fins al dilluns 4 de setembre, tret de Marcet, que romandrà oberta fins a l’11 de setembre. L’horari habitual d’obertura serà de dilluns a diumenge de 10 a 19.30 hores.

Per la seva banda, La Bassa obrirà portes el 16 de juny, i romandrà oberta fins al 31 d’agost amb els mateixos horaris. Mentre que la Piscina del Parc del Nord (Ca n’Oriac) serà l’última a obrir al públic el pròxim 23 de juny, un cop finalitzin les obres d’adequació i manteniment de la instal·lació. En aquest cas, romandrà oberta fins a l’11 de setembre.

La regidora en funcions Laura Reyes ha apuntat a la funció dels equipaments davant la previsió d’altes temperatures aquest estiu. “Tenen una funció més enllà de proporcionar esbarjo i lleure a les famílies. Aquests espais seran, sens dubte, oasis urbans on recuperar-se del cansament i de la calor, sobretot per a les persones més vulnerables”, ha manifestat.

Sistema de recuperació d’aigua

L’Ajuntament de Sabadell, amb l’objectiu d’afrontar de la situació de sequera excepcional que es viu a Catalunya aquests mesos, ha adoptat les mesures necessàries per a la recuperació de l’aigua que contenen els vasos de les piscines, amb tractament de filtratge i robots neteja piscines, contribuït així a la seva recuperació i reciclatge, estalviant reomplir les piscines de nou i contribuint a l’estalvi d’aigua potable, tot garantint les òptimes condicions per al seu gaudi.

Entrades

Les entrades segueixen el sistema habitual de preus, amb les individuals segons l’edat i els dies. Hi ha la possibilitat d’abonaments individuals de 10 visites, o bé l’obtenció de carnets individuals, familiars, de famílies nombroses i monoparentals. L’entrada és gratuïta fins als 3 anys.

Per agilitzar el sistema de compra anticipada, es podran adquirir des de qualsevol dispositiu amb accés a internet a través de la pàgina de l’Ajuntament. Així mateix, es manté la venda presencial a les taquilles de les piscines i La Bassa en horari d’obertura al públic. Les visites d’esplais, casals i escoles en nombre superior a 20 persones s’han de concertar amb 15 dies d’antelació.

Línia d’autobús a La Bassa

Un dels serveis complementaris de La Bassa és la línia d’autobús urbà L15/F15, per fer més accessible l’equipament amb transport urbà. Durant el període d’obertura de La Bassa, la línia d’autobús funcionarà de dilluns a diumenge amb una freqüència de 30 minuts, de 8:45 del matí a 20:45 del vespre. L’L15/F15, connecta La Bassa amb el centre de Sabadell i, en conseqüència, les estacions Sabadell plaça Major dels Ferrocarrils de la Generalitat, l’estació d’Autobusos de la plaça Antoni Llonch i la de Rodalies R4 Sabadell Centre. Es recomana l’ús del transport públic.

Cursos de natació i activitats físiques

Les piscines municipals inclouen una oferta d’activitats aquàtiques a l’estiu, ja sigui per aprendre a nedar, per fer perfeccionament o gimnàstica a l’aigua. D’aquesta manera, persones de totes les edats poden gaudir tant de la natació com de les propostes aquàtiques recreatives. Aquest estiu s’ofereixen un total de 572 places.

Els cursets, que començaran el 26 de juny i duraran fins al 21 de juliol, es portaran a terme a les piscines municipals Olímpia, Cal Marcet i Campoamor, Parc del Nord i les Piscines Municipals Joan Serra (en aquest equipament el període és del 3 al 28 de juliol). Els grups es divideixen per edats i també per nivells (iniciació, intermedi i avançat).

Dins el programa d’adults hi ha una altra activitat, l’Aiguagim a la piscina de Cal Marcet, activitat que combina un treball de condició física a l’aigua amb acompanyament musical i un vessant recreatiu.

D’altra banda, la temporada d’estiu ofereix la possibilitat de fer activitats físiques per a adults durant 5 setmanes. L’objectiu és donar continuïtat en la pràctica esportiva als usuaris del programa d’Activitats Físiques per a Adults de la temporada d’hivern i als usuaris nous que vulguin ocupar part del seu temps d’oci fent esport.

Gimnàstica de manteniment, pilates, tonificació i estiraments, tono-pilates, zumba, ioga, gym música, entre altres, seran algunes de les activitats que es podran fer. S’hi ofereixen, del 26 de juny al 28 de juliol, un total de 226 places al pavelló de Cal Balsach, pavelló del Sud, al Centre Cívic de Poblenou i al Complex Esportiu Municipal Olímpia.