VÍDEO | Oliu: “El Banc és una entitat forta amb futur”

“L’oferta no és satisfactòria per als interessos de la nostra entitat i dels nostres accionistes, i per això l’hem rebutjada”, va assegurar el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, en un vídeo emès per l’entitat, aquest passat dilluns al vespre.

Acompanyat del conseller delegat, César González-Bueno, el banquer sabadellenc va agrair la confiança del Consell d’Administració “per la gran confiança en la marxa del Banc i els plans de tots els seus negocis i geografies. Avui, el Banc és una entitat forta amb futur“, va explicar.

Per la seva part, González-Bueno va dirigir-se, primer, als accionistes, assegurant que “no us decebrem. La confiança que poseu en nosaltres és un estímul per a continuar millorant, si cap encara més”. Finalment, el conseller delegat va felicitar i encoratjar a totes les persones que formen el Banc Sabadell, agraint “l’enorme treball que han fet durant molts anys, i que estic convençut que així continuarà. Això es reflectirà en l’activitat comercial i en els nostres resultats. Entre tots farem el Banc més gran, més potent i més rendible en el futur”.