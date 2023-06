El Govern català i el PSC faran la primera reunió de seguiment de l’acord de pressupostos el pròxim 6 de juliol, segons ha avançat la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, en una entrevista a Ser Catalunya. Els socialistes sospiten que hi haurà aspectes del pacte que no s’han complert, malgrat que Romero s’ha mostrat confiada que abans de marxar de vacances pugui estar signat el conveni de la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar.

La portaveu socialista ha demanat a la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que “no enredi” sobre aquesta qüestió. Segons Romero, fa molts mesos que hi ha un esborrany de conveni que va “amunt i avall”. I ha afegit que el text que hi ha sobre la taula és vist amb bons ulls per part de les dues parts. “No hi ha problema amb la ronda Nord. És el tram de la B-40 entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès. Que no expliquin històries. És això”, ha conclòs.

Fa una setmana, la Generalitat i el Ministeri de Transports ja van escenificar les diferències a l’hora de fixar una data per fer efectiva la rúbrica de l’acord. Aleshores, les manifestacions de les dues parts implicades van deixar clar que existeix voluntat per tancar definitivament la carpeta i iniciar les obres de la infraestructura, malgrat que no hi ha entesa en el moment en què es pot segellar la firma.

Un projecte supeditat a una inversió global

Segons ha detallat aquest dimecres Nació, el Govern català vincula la concreció del conveni de la ronda Nord al fet que l’Estat es comprometi a executar 914 milions d’euros en infraestructures a Catalunya, una xifra que ERC va arrencar del govern espanyol en l’última negociació de pressupostos a Madrid.

“Les dues coses han d’anar en paral·lel”, han remarcat fonts del Govern al citat mitjà. En aquest sentit, ressalten que “no es podrà signar” el conveni si no es concreta el protocol sobre les inversions previstes en els comptes estatals. Entre elles, en la connexió al Maresme entre la C-32 amb l’N-II, a l’AP-7 i l’AP-2, l’N-260 en el marc de l’Eix Pirinenc o la línia R8 amb la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).