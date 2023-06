El Ministeri de Transports vol firmar ja la ronda Nord i la Generalitat demana esperar

La data per segellar l’acord per la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar irromp com el l’últim escull per desencallar el futur de la infraestructura. En les últimes hores, les manifestacions de la Generalitat i el Ministeri de Transports han deixat clar que existeix voluntat per tancar definitivament la carpeta i iniciar les obres, malgrat que no hi ha entesa en el moment en què es pot rubricar la firma. Tot plegat, amb les eleccions a l’horitzó i el relleu de Juli Fernàndez a la conselleria de Territori encara recent.

D’una banda, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assegurat que “ja no hi ha diferències” per la carretera que ha d’unir els tres municipis vallesans i ha instat la nova consellera de Territori, Ester Capella, a asseure’s a una taula per signar el protocol acordat. “Els equips [dels dos governs] han estat treballant i ahir mateix li vaig traslladar a la consellera que, quan vulgui, seiem i signem el protocol per la B-40”, ha declarat en una entrevista al programa Els matins de TV3.

Sánchez ha matisat que el Govern espanyol no està en funcions, tal com va apuntar aquest dimarts la portaveu del Govern català, Patrícia Plaja, i ha negat que el projecte de la ronda Nord es vegi aturat per la celebració electoral. “Ja no hem d’esperar res. El que hem de fer és signar l’acord perquè no hi ha diferències en el contingut del protocol de la B-40”, ha reafirmat.

Acord pel finançament

Raquel Sánchez ha confirmat que el finançament, motiu de discrepància en els últims mesos, ja està solucionat. “Els diners sortiran del Ministeri de Transports, del pressupost del ministeri, que no aniran en detriment d’altres obres que s’hagin de fer a Catalunya o a Espanya”, ha assegurat. “El més important és que hem arribat a un acord i, quan vulgui la consellera, ens asseurem per signar-lo”, ha reiterat.

Per la seva banda, la consellera de Territori Ester Capella, ha confirmat que ja ha parlat amb Raquel Sánchez sobre la ronda Nord, segons ha explicat aquest dimecres en la seva estrena al ple del Parlament com a nova responsable de Territori. Davant d’una interpel·lació del PSC sobre aquest gran projecte d’infraestructures, Capella ha demanat segellar el pacte “en els termes” acordats pels pressupostos del 2023 i ha recriminat als socialistes que “intentin introduir coses que l’acord no diu”. “Això ha de ser un ‘win-win’, espero que el govern de l’Estat faci tot allò que ha de fer i que fa molt de temps que incompleix”, ha dit.

Sobre el projecte, la ministra ha rebutjat que l’acord sobre la infraestructura contempli el perllongament en el tram entre Sabadell i Granollers. “El marc de l’acord era la comunicació entre Sabadell, Terrassa i Castellar i a això ens hem limitat. En aquests termes hem aprovat la proposta que s’ha fet”, ha sentenciat.