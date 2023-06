Juli Fernàndez, rellevat de la conselleria de Territori

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dilluns una remodelació del Govern català. Un dels canvis ha afectat el fins avui conseller de Territori, Juli Fernàndez. El sabadellenc serà rellevat per Ester Capella, segons ha confirmat el mateix Aragonès en una compareixença des del Palau de la Generalitat.

Juli Fernàndez va entrar a la conselleria de Territori el passat mes d’octubre, fa poc més de vuit mesos, després d’haver ocupat el càrrec de vicesecretari general de Coordinació Institucional al consell d’Esquerra. La seva arribada es va produir després del terratrèmol polític entre ERC i Junts, que va acabar amb la sortida dels postconvergents del Govern.

Gràcies President @perearagones per la confiança i per haver pogut treballar des del Govern per millorar la vida de la gent. Ho seguiré fent, ara des del Parlament i com sempre des d’@esquerra_ERC per la independència, el benestar i la felicitat!

Seguim sempre endavant✊ pic.twitter.com/t2UoLKH9fn — Juli Fernàndez Olivares 🎗 (@julifernandez) June 12, 2023

En una piulada, Fernàndez ha agraït la confiança del president Aragonès i ha assegurat que continuarà treballant, “ara des del Parlament i com sempre des d’Esquerra Republicana, per la independència, el benestar i la felicitat!”, ha proclamat a través d’un missatge a les xarxes socials.

Tres canvis al Govern

Aragonès remodela el Govern aprofitant que la fins ara consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, havia de deixar l’executiu per a ser la número 2 de la llista d’ERC al Congrés per al 23-J. Per a substituir-la, Aragonès opta per David Mascort, fins ara secretari d’Agricultura i membre de l’equip del departament. El tercer canvi, a més de Fernàndez i Jordà, afectarà el Departament d’Educació. El president català ha rellevat també el fins ara conseller Josep González Cambray. El seu lloc l’ocuparà Anna Simó, que torna al Govern després de 18 anys.

El president català s’ha mostrat confiat que la nova remodelació del seu executiu el permeti esgotar la legislatura. De fet, en la compareixença a la Galeria Gòtica de Palau, Aragònes ha situat les eleccions al Parlament al febrer de 2025.