Juli Fernàndez: “Vull connectar Castellar amb la C-58 per la ronda Oest”

L’exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez (1977), és el nou conseller de Territori des de fa poc més d’un mes. És el primer d’Esquerra Republicana i també el primer sabadellenc en ser el màxim responsable de les infraestructures i la planificació territorial del Govern català -el segon vallesà, després que ho fos Josep Rull del 2016 al 2017-. Fernàndez assumeix la responsabilitat amb una prioritat clara, el tren, i una qüestió vallesana de pes sobre la taula, la derivada de la ronda Nord (o el Quart Cinturó, com l’anomena Fernàndez, insistint en el projecte històric).

En aquest punt, enfront de la posició dels actuals governs locals de Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès, que aposten conjuntament per una nova carretera que connecti els tres municipis -la ronda Nord-, el conseller planteja una alternativa: connectar Castellar amb la C-58 per la ronda Oest sabadellenca i fer millores a la N-150 per connectar Sabadell amb Terrassa.

Quina valoració fa d’aquests primers dies com a conseller de Territori? Estic molt content de poder servir al meu país. Ho he fet quan feia de farmacèutic, d’alcalde de Sabadell i ara com a conseller. A mi el que m’agrada és ajudar la gent. Ara treballo per la Catalunya sencera, social i territorialment, i pel meu compromís perquè el nostre país sigui lliure.

Personalment, quin li agradaria que fos el seu llegat com a conseller? Els trens i les vies són un dels reptes que tenim, perquè faciliten la vida a la gent cada matí i alhora serveixen per combatre l’emergència climàtica. Parlo del sistema ferroviari integral de Catalunya, tots els trens, metros i tramvies i totes les vies. M’agrada dir que vull tenir totes les responsabilitats i cap excusa.

Els municipis de l’Arc Metropolità demanaven dimecres al Govern que tornés a l’acord per executar la ronda Nord entre Terrassa, Sabadell i Castellar. Ho farà? Hi ha un consens molt ampli que el Quart Cinturó no s’ha de fer i això és positiu. Ara toca construir propostes que resolguin la mobilitat. El Govern vol aportar solucions reals i viables a la mobilitat del Vallès i no puc tornar a cap acord, perquè no n’hi cap entre la Generalitat i el Govern de l’Estat. Com a molt, hi ha hagut declaracions d’intencions.

Fa cinc mesos es va convocar un acte amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i representants des ajuntaments i la Generalitat per suposadament signar un acord entre les tres administracions per fer la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, però el Govern se’n va retirar. Què va passar? Jo no hi era. Soc conseller des de fa un mes i dues setmanes. El que puc dir és que no tinc cap document que inclogui cap acord del Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat. Això és el que m’he trobat. No tinc res.

Però en tot cas, si no hi ha un acord escrit, sí que hi havia un acord polític que s’havia de traduir en la signatura d’un conveni a la Mancomunitat, o no? Em sap greu, però és que insisteixo, poden haver-hi declaracions públiques, però cap acord escrit. No ha existit mai.

I quines solucions proposa, com a alternativa a aquesta carretera? És que no tenim un problema de capacitat viària avui entre Sabadell i Terrassa. Les nostres solucions poc tenen a veure amb una via d’alta capacitat. No podem pensar que una infraestructura pensada als anys 60 ens resoldrà els problemes interns de mobilitat.

El Quart Cinturó s’acaba a Viladecavalls, a la C-58, que ha de ser la continuïtat natural de la via d’alta capacitat. A partir d’aquí, a Terrassa li queda una ronda Nord i una rotonda a la qual no hi va ningú. Passa a ser una ronda urbana, i el que hem de fer és trobar una solució per acabar els moviments interns de Terrassa. I com millorem la connexió amb Sabadell? Doncs ja tenim vies existents. Podem intervenir sobre l’N-150, amb un carril segregat pels autobusos entre els dos municipis, transformant-la en un eix cívic. El tercer pas és la connexió de Castellar amb la ronda Oest de Sabadell.

Els alcaldes vallesans i els agents socials consideren la ronda Nord un eix clau per al desenvolupament del territori. Què els dirà quan els vegi el proper 1 de desembre al Consell d’Alcaldes del Vallès Occidental? Amb els alcaldes debatré sobre això, no sobre titulars. Afrontaré aquesta trobada amb respecte i escoltant totes les posicions, com sempre. Si algú vol defensar el Quart Cinturó, que ho digui i segurament discreparem, però estic segur que podrem construir solucions conjuntes per la mobilitat interna del Vallès.

Independentment del nom de la via, queda doncs descartada una nova carretera entre Terrassa i Sabadell? No és una qüestió de noms. Quan parlem de la ronda Nord ja no sé de què parlem: si de la ronda Nord de Terrassa, entre Sabadell i Terrassa…. Nosaltres diem que la B-40 no ha de passar i que tampoc resol la comunicació amb el Vallès Oriental. I tampoc passarà.

Com seria la continuïtat de la ronda Oest de Sabadell fins a Castellar? No hi entraré perquè és una qüestió tècnica. El meu compromís és que la connexió entre Castellar i la C-58 sigui una realitat, de la mateixa manera que la solució a la mobilitat interna de Terrassa per l’est, i la comunicació entre Terrassa i Sabadell.

A Sabadell li queda per resoldre també el problema de la Gran Via. Es planteja finançar alguna reforma de la Gran Via, com es va fer amb el sistema de rondes de Granollers? Tot alhora no es pot fer. La Generalitat es planteja connectar la C-58 amb Castellar i això pot donar una oportunitat perquè la Gran Via es transformi. Ja ho vaig dir jo en la campanya de les municipals del 2011. Ara, com a conseller, crec que hem d’anar per passos: quan tinguem l’acord sobre la connexió amb Castellar, serà el moment de començar a treballar. No vull generar expectatives, no busco un titular. Vull que les coses passin.

Pel que fa al tram pendent del Quart Cinturó entre Abrera i Viladecavalls, en quin punt estan les obres? Quin calendari hi ha sobre la taula?Ho desconec, però que l’acabin el més aviat possible, perquè és la seva competència. Nosaltres licitarem la connexió entre la B-40 i la C-58 en les properes setmanes per tal que es pugui connectar les dues vies de forma fàcil. El que demanem a l’Estat és que facin el mateix, tot i que ja hem vist que van movent l’horitzó…

Ha dit que li agradaria que els trens i les vies fossin el seu llegat. Quin és el model ferroviari que proposa el Govern pel Vallès? Tenim un 13% d’ús del transport públic al Vallès, enfront un 40% a Barcelona. L’acord dels Pressupostos Generals de l’Estat inclou els estudis i el conveni perquè la Generalitat executi els intercanviadors de Volpelleres i a l’Hospital General amb la R8, que permet connectar la línia del Vallès Occidental amb el Vallès Oriental. Hem de fer una línia ferroviària transversal que connecti Martorell amb Granollers. La primera intervenció seria en el tram Terrassa-Sabadell-Granollers i per això hauríem de resoldre el tram entre Barberà i Santa Perpètua, i també fer de Terrassa fins a Martorell. Amb una freqüència suficient, tindríem una solució per un territori amb 700.000 persones. És una infraestructura que no és radial i donaria solució a una mobilitat que ara es fa forçosament per carretera.

En la intervenció viària fins a Castellar podríem veure com podem integrar una connexió ferroviària. La Terrassa-Martorell i en una segona fase fins a Vilanova i la Geltrú. I més endavant, Granollers- Mataró. La primera intervenció, però, seria en el tram Granollers-Terrassa. És bo per a la gent, per les empreses, i hauríem de fer que fos possible.

Això és la Línia Orbital Ferroviària. Quants quilòmetres tindria i amb quina expectativa de calendari? És una obra molt important! Totes les obres ho són. Serà immediat? No. Per això, abans s’hauran fet els intercanviadors de Volpelleres i d’Hospital General a Sant Cugat, que són obres més senzilles. En la connexió ferroviària entre Terrassa, Sabadell i Granollers no hi haurà tuneladora ni serà tan dificultós com altres actuacions plantejades, com el perllongament de l’L8 entre plaça Espanya i Gràcia, que serà tot soterrat i que per cert també és una bona notícia per als vallesans.

Aquesta línia l’ha de finançar l’Estat, i s’haurà de negociar. Si, sí, i no serveix de res dir que és l’Estat. Si no ho fa l’Estat, doncs que transfereixi la capacitat d’executar-ho i ho fem nosaltres, tal com hem fet amb els dos baixadors de Sant Cugat. De la mateixa manera, haurem d’arribar a acords per la Línia Orbital Ferroviària, com en el seu dia algú va decidir que ho faria amb la B-40. Aleshores ningú ho va deixar per escrit i, en canvi, jo ho sí que ho faré amb la Línia Orbital Ferroviària.

La S1 i la S2, la xarxa del Vallès, ha millorat molt les freqüències, però l’assignatura pendent és el temps de desplaçament. El tren llançadora està sobre la taula? Allò que s’ha prioritzat és la freqüència. Estem en el màxim de capacitat de la infraestructura actualment, amb les línies tal com estan i sense un nou túnel que connecti el Vallès amb Barcelona.

Hi ha la possibilitat de fer el nou túnel entre el Vallès i Barcelona? Sí, però això no passarà ara. Són projectes de país, una mirada estratègica a llarg termini. No és un projecte de legislatura, o a sis o set anys. És una gran inversió.

Quan se solucionaran les incongruències de zones i preus de la T-Mobilitat -Terrassa és tres zones, Sabadell dues, i hi ha dues zones entre les ciutats? La T-Mobilitat ha d’estar integrada a tot Catalunya a finals del 2023 i a principis del 2024 hem de començar amb el pagament per quilòmetre. Això farà que no paguem per anar d’una zona a una altra, sinó per utilitzar el transport públic segons el quilòmetres.

Encara pel que fa als trens, el perllongament dels FGC fins a Castellar del Vallès serà una obra prioritària per al Govern? En la intervenció viària fins a Castellar del Vallès caldrà veure si podem integrar una connexió ferroviària. Així mateix, estudiarem la viabilitat i la demanda que hi pot haver fins allà, i fins i tot si se li ha de donar una continuïtat més enllà de Castellar… Això no és que el conseller s’aixequi un matí i digui: ‘Anem a fer un tren!’ No. Cal fer uns estudis previs, com estem fent a les Terres de l’Ebre, a la Costa Brava, al Bages i al Pirineu.

I l’estació de Can Llong, s’ha de fer? Així ho defensa l’Ajuntament. És una estació que pot ser molt útil per aquest barri. Els ajuntaments i la Generalitat ho han posat sobre la taula d’Adif. En la situació actual ho seguirem plantejant a l’operadora espanyola, i si no ho fan ells, en el moment que tinguem la gestió ferroviària, ho farem nosaltres.