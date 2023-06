La ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar continua encallada, malgrat haver irromput en els últims mesos en la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Aquest dimarts, la portaveu del Govern català, Patrícia Plaja, ha explicat que l’executiu té assumit que no assolirà un acord definitiu amb l’Estat sobre les obres de la ronda Nord de la B-40 al Vallès fins a, com a mínim, després de les eleccions del 23 de juliol.

Segons Plaja, el fet que el govern espanyol estigui en funcions per la convocatòria electoral és “un condicionant” tan fort que no permet arribar a tancar un pacte definitiu. Això, ha dit, fa que ara per ara la negociació estigui aturada, però ha matisat que el Govern “és allà mateix” i manté el seu plantejament i, per tant, “les converses es poden reprendre en el moment que considerin des del ministeri”.

Canvis en l’escenari polític

L’escenari electoral és un nou condicionant que s’afegeix a les dificultats per encarrilar el futur de la infraestructura. Un altre aspecte a considerar és el canvi de conseller al Departament de Territori després de la reestructuració que Pere Aragonès va anunciar ahir del seu executiu. Després de vuit mesos, el sabadellenc Juli Fernàndez va ser rellevat per Ester Capella al capdavant d’aquesta cartera. El final de trajecte abrupte té a veure amb la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la línia vermella que Fernàndez no va voler creuar mai.

En una entrevista a aquest diari, l’alcalde de Castellar del Vallès i president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, va assenyalar Esquerra Republicana com a responsable del “fracàs polític” que rodeja la carretera. El batlle va carregar contra el partit, assegurant que “el Govern de la Generalitat hauria pogut signar el conveni de la ronda Nord abans de les eleccions municipals i no ha volgut”.