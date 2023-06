Ignasi Giménez va revalidar la confiança dels castellarencs en les eleccions municipals del passat 28 de maig. L’alcalde afronta el seu cinquè mandat a la vila, a les portes del rècord de longevitat d’un batlle a la comarca. La ronda Nord, l’habitatge o la nova piscina municipal són alguns dels grans reptes en els pròxims quatre anys a Castellar del Vallès.

Ets l’alcalde en actiu més longeu a la comarca. Com afrontes el cinquè mandat?

Ho afronto amb la il·lusió del primer dia i, a la vegada, amb l’experiència, el sentit i la cura que ens donen els mandats anteriors. En general, en l’actualitat ens movem en uns paràmetres polítics en què les trajectòries són més curtes. Que n’hi hagi de més llargues és una mica excepcional. Però és important per consolidar projectes, un model de municipi i equips de persones.

Durant la campanya, la resta de candidats han apuntat al teu “desgast” després de 16 anys al govern, assenyalant també els problemes que pot comportar compaginar el càrrec amb les funcions com a professor.

Em sorprèn la desconeixença del que significa ser alcalde. No és una feina de 8 del matí, a 3 de la tarda. Són 24 hores al dia, els 365 dies de l’any. A Catalunya, hi ha molts alcaldes que ho compaginen amb altres feines. Què preferim, polítics professionals o professionals que es dediquin a la política? S’ha de poder compaginar i hem de ser capaços d’atreure nova gent a la política. La meva feina de professor és totalment compatible i em permet estar a prop de la gent jove del municipi, saber quins són els seus dubtes i això m’enriqueix en la meva tasca com a alcalde. Estar tancat en un despatx et fa perdre la perspectiva dels problemes reals de la gent. Un dels reptes de la campanya era que tothom aportés propostes. I ara volem tenir la mà estesa a tots els partits polítics. Intentarem, tot i tenir majoria absoluta, ser el més inclusius possible per tenir presents les aportacions positives que es puguin fer.

“Castellar està de moda”

En campanya, vas parlar de la mobilitat, l’habitatge, la transició energètica i els entorns naturals com els grans eixos de la candidatura. Aniran en la línia dels últims mandats?

De vegades, no recordem prou d’on venim. Veníem d’una situació econòmica molt difícil a l’Ajuntament, amb projectes mig aturats. Durant tots aquests anys hem estat capaços de superar les dificultats que hem trobat. Avui, Castellar del Vallès està de moda. Creixem en població, en activitat econòmica i industrial, tenim una taxa d’atur per sota de la del 2007… És una situació òptima. Situar el municipi en aquestes coordenades és el principal èxit i l’objectiu en els pròxims quatre anys. Però no volem vanagloriar-nos. Falten equipaments, hem de millorar en alguns serveis municipals, hem de resoldre problemes com la mobilitat i hem de construir més habitatges socials.

El repte més gran, també a nivell intercomarcal, és el de la mobilitat. Ha de ser el mandat en què per fi comenci a executar-se la ronda Nord?

Fa un any, al Consell Comarcal, ens vam trobar l’alcalde de Terrassa, l’alcaldessa de Sabadell, la secretària general de Transports, la ministra Raquel Sánchez… però faltaven els representants de la Generalitat. L’estratègia del boicot a la ronda Nord ha estat un desastre. Ara mateix, tindrem un Govern de l’Estat en funcions que no podrà prendre decisions. Per una qüestió partidista i irracional, pot fer que es desmunti l’escenari que havíem construït. I no és senzill de recompondre.

“El futur de la comarca passa per desencallar la ronda Nord”

Has insistit els últims mesos en què el Pla de Mobilitat del Vallès està elaborat i s’ha d’implementar. Per què costa tant?

El Govern de la Generalitat hauria pogut signar el conveni de la ronda Nord abans de les eleccions municipals i no ha volgut. I ara, en pagarem les conseqüències si hi ha un canvi de govern a Madrid. És una irresponsabilitat absoluta. La ronda Nord és fonamental per Sabadell, Terrassa i Castellar. Si ara es canvien els interlocutors i es tornen a repartir cartes, serà un fracàs polític amb un culpable clar: Esquerra Republicana, que no ha volgut signar el conveni. I és una llàstima, perquè bona part del futur de la comarca passa per desencallar aquesta infraestructura.

“Quan la Generalitat posi 30 milions en els seus pressupostos del Departament de Territori, començaré a creure en l’arribada del tren a Castellar”

En aquest escenari de bloqueig de la ronda Nord, pot existir una alternativa prioritzant el perllongament de la línia de tren fins a Castellar?

L’arribada dels Ferrocarrils a Castellar suposaria al voltant de 300 milions d’euros. Quan el Govern de la Generalitat posi 30 milions en els seus pressupostos del Departament de Territori, començaré a creure que ells confien a fer arribar el tren a Castellar. De moment, això només és una excusa per no plantejar que és absolutament necessari desenvolupar la ronda Nord. En tot cas, s’han de fer compatibles.

Els nous aparcaments, a debat

Tornant a la política local. El desplaçament dels aparcaments a la perifèria de la vila ha generat controvèrsia i queixes de molts veïns en els últims mesos.

El que vivim a Castellar passa també en altres municipis. S’estan canviant els hàbits. La nostra voluntat és fer un municipi més accessible, més compromès des d’un punt de vista mediambiental. Volem afavorir que els recorreguts al municipi siguin a peu. Qualsevol canvi d’hàbits suposa queixes, però hem de potenciar els aparcaments a la perifèria. Durant aquest mandat durem a terme dues operacions en aquesta direcció i potenciarem l’aparcament que tenim a la plaça Major, que encara té molt marge de millora, amb un aparcament que estigui obert més hores i sigui una referència.

On s’ubicaran els nous aparcaments?

A la zona del Casc Antic i a la carretera de Sabadell hi haurà nous aparcaments. Però també hem d’aconseguir una millor qualitat del transport públic. La línia de Castellar-Sabadell ha de millorar, perquè en aquests moments hi ha gent que s’està quedant a terra en hores punta. Hem d’incrementar la freqüència i poder resoldre el sistema tarifari. En les urbanitzacions, el projecte és tirar endavant el transport a demanda. Posar en marxa un sistema que ens faci una aproximació més clara als veïns que l’utilitzen. La tecnologia ho permet i és factible.

“Realitzarem compres aquest mateix any per incrementar les possibilitats de construcció d’habitatge assequible de lloguer”

Un altre dels eixos és l’habitatge. El solar de la Playtex serà l’únic bloc de lloguer social nou?

L’Ajuntament realitzarà compres aquest mateix any per incrementar les possibilitats de construcció d’habitatge assequible de lloguer al municipi, la principal demanda que té la vila en aquests moments. Executarem una opció de compra en els terrenys d’Endesa, a la carretera de Sentmenat. Farem una modificació pressupostària en el mes de juliol per tal de poder-ho abordar.

Serà un projecte similar al de la Playtex?

La prioritat és desenvolupar els pisos de la Playtex i estem en els tràmits previs a l’adjudicació del projecte per part de l’Incasòl. Ens sentim legitimats i validats per tirar endavant aquest projecte després dels resultats electorals. Durant el mandat, hem de poder executar la construcció dels pisos, però també farem un projecte de reurbanització i transformació a la zona. L’Ajuntament té una situació financera prou solvent com per a poder realitzar diferents compres patrimonials de futur. I és el que farem. Hem de ser capaços de tenir lloguer de propietat pública assequible, en diferents punts del municipi. Hi ha hagut 1.200 persones interessades a la Playtex i només tenim 90 habitatges disponibles. Això significa que hi ha una demanda latent brutal.

Per què s’ha estat 20 anys sense construir habitatge públic?

Les disponibilitats econòmiques de l’Ajuntament feien inviable qualsevol tipus d’operació i històricament hi ha hagut una deixadesa per part de la Generalitat en la construcció d’habitatge públic. Ara hi ha un projecte més musculat per dur a terme aquestes noves promocions, que són absolutament necessàries. Perquè si no ho fem, estem perdent capital i talent jove que marxa fora de la vila.

Equipaments, transició energètica, entorns naturals…

En matèria d’equipaments, la piscina serà el gran projecte?

Hi ha dos equipaments que són molt importants. D’una banda, la piscina, que ja està en marxa. És un projecte al voltant dels 3 milions d’euros i seria l’últim gran equipament que necessita Castellar, més enllà de la reforma d’altres espais que hagin pogut quedar antics. Per altra banda, hem de posar la lupa en l’espai Tolrà, que està experimentant una transformació cap a un equipament esportiu. És una peça amb unes dimensions brutals i li hem de treure més partit. Això també necessitarà una inversió que converteixi l’Espai Tolrà en un centre d’activitat esportiva importantíssim. Entre les actuacions menys promocionades, aviat començaran les obres d’ampliació de l’Institut-Escola Sant Esteve, que ja estan adjudicades. I també a l’Emili Carles, un edifici molt bonic que necessita una inversió important que afrontarem durant aquest mandat.

Quines actuacions hi ha previstes a l’entorn del riu Ripoll? Espais com Can Barba transmeten certa deixadesa.

Estem en la segona fase d’execució de les obres del camí del riu. En les properes setmanes començaran també unes obres a la casa del pont. Volem que es converteixi en un equipament de referència a l’entorn del Ripoll i s’ha arribat un acord amb el TEP. Hi haurà llars tutelades per al personal del TEP i s’encarregaran d’oferir informació a la gent que visiti aquest entorn.

En què es tradueix el repte de la transició energètica?

Abans de final d’any es farà el canvi complet de l’enllumenat públic de Castellar a llums LED, que suposarà un estalvi de 300.000 euros anuals. I, a més, continuarem apostant molt per les plaques fotovoltaiques. A l’Espai Tolrà doblarem la capacitat de generació d’energia neta i la idea és trobar nous espais que facilitin aquesta rendibilitat.

Un altre dels temes controvertits habitualment: les propostes per als joves. Després de la creació de La Fàbrica, poden fer-se apostes similars en altres franges d’edat?

Hi ha hagut un canvi important, per exemple, a Cal Calissó. Les propostes que ens arriben per part d’entitats i grups juvenils són estudiades i som receptius a tirar-ho endavant. Per exemple, tenim una de les festes majors més boniques de la comarca, amb un model de gestió de Vilabarrakes consolidat. Si hi ha iniciatives privades, no tindríem problemes en donar-li curs. Però les propostes s’han de treballar, sobretot en els espais que nosaltres podem oferir com a Ajuntament. La gent jove també s’ha de generar els seus propis espais.