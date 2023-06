‘Esclata la passió arlequinada’ és el lema de la campanya de socis del CE Sabadell 23/24

Escollir el Sabadell i fer esclatar la passió arlequinada són els dos conceptes bàsics de la campanya de socis del Centre d’Esports 23/24 presentada aquest dilluns en la vella seu de l’antiga Penya Clar de Lluna, al restaurant El Castellet. La mítica presidenta, Pepita Sierra, Gina, també ha participat en l’acte, juntament amb altres socis que han tingut la possibilitat de visitar fotos nostàlgiques de la dècada dels vuitanta i noranta en una sala que sembla un autèntic museu arlequinat.

La vicepresidenta i responsable de l’àrea de màrqueting, Ana Navés, ha explicat tots els detalls amb la col·laboració dels socis Josep i Ricard Molons, Alfonso, Rocío i Albert que han presentat els carnets de les diferents categories. L’speaker de la Nova Creu Alta, Jaume Quero, ha estat el conductor de l’acte. La imatge del carnet 23/24 és una alineació del Sabadell de l’any 1922 després d’una victòria històrica davant el FC Barcelona.

L’any passat el 35 per cent dels socis eren menors de 35 anys. El club vol incidir en aquest segment pensant en el futur, i ha creat, com a gran novetat, la categoria ‘CES Bro’ reservat a joves entre 15 i 20 anys que per 90 euros tenen la possibilitat de disposar de tres carnets a la grada Lino, que continuarà sent la zona més econòmica de l’Estadi: 95 euros el carnet sènior. Al Gol Nord costa 120 euros; a Lateral, 155 i a Tribuna, 325 euros. Es mantenen els preus.

Es mantenen els descomptes en altres categories com pensionistes i aturats, la quota Familiar i els socis de més de 50 anys i, d’altra banda, el soci que en porti un de nou també tindrà una bonificació en el seu preu. Tanmateix, es recupera l’entrada doble per celebrar l’aniversari dels socis, amb excepció per determinats partits.

FOTOS LLUÍS FRANCO: