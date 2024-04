Qualsevol ciutadà està avui exposat a les estafes digitals, sigui amb un missatge al mòbil o navegant per internet a través de qualsevol dispositiu. Els mètodes per perpetrar el frau han anat evolucionant, convertint els delictes cibernètics en una de les grans preocupacions dels cossos de seguretat, tal com va quedar palès en el Dia de les Esquadres a Sabadell la setmana passada.

La ciberdelinqüència ha crescut arreu de l’Estat. A Sabadell, els casos s’han disparat un 19,2% en l’últim any. El 2023 va tancar amb un total de 1.911 fets reportats, segons el balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior. Del total, 1.872 corresponen a estafes informàtiques. Una tipologia que des del 2019, l’any previ a l’esclat de la pandèmia, s’ha duplicat a la nostra ciutat.

L’increment d’aquests delictes arriba en un context en què la majoria de fets més recurrents a Sabadell han decaigut. Però mentre furts, robatoris i altres successos cauen, la cibercriminalitat es consolida com un problema latent.

Un missatge sobre l’IBI i l’impost d’escombraries

L’últim cas alertat per la Policia Municipal de Sabadell és el d’un missatge a través de whatsapp o una trucada que suplanta la identitat de l’Ajuntament. Els estafadors expliquen que hi ha hagut un problema en el pagament de l’impost d’escombraries o l’IBI i demanen una transferència per solucionar “el problema”. Un parany que amenaça aquests dies els sabadellencs.

Aquest és només un exemple del que es coneix com a vishing. Un frau recurrent que suplanta organismes com l’Agència Tributària, entitats bancàries o altres serveis oficials per accedir a les nostres dades i perpetrar la sostracció de patrimoni.

La suplantació ha arribat fins i tot a empreses de matalassos, tal com han alertat diverses víctimes en els últims mesos al Diari. En aquesta estafa, truquen la potencial víctima advertint que el matalàs de casa necessita una inspecció. Si s’arriba a concretar una trobada, els ciutadans es veuen empesos a fer una despesa desmesurada per canviar el material, davant d’un fals risc higiènic detectat pels estafadors.

La gent gran, els més vulnerables

Segons dades dels Mossos d’Esquadra, molts dels fets vinculats a la ciberdelinqüència afecten persones majors de 65 anys. El col·lectiu vulnerable està en el punt de mira dels estafadors i per això els cossos policials demanen màxima atenció, també als familiars que els envolten.

Tal com han explicat en l’última estafa que circula aquests dies pels telèfons de Sabadell, no s’ha de caure mai a fer cap transferència. L’administració i els agents recomanen denunciar l’acte per poder identificar els autors el més ràpid possible. En cas d’haver-ne estat víctima, també et pots posar en contacte amb el Diari a través dels canals habituals. De moment, els delinqüents no han estat identificats.