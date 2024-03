L’estafa dels matalassos continua activa i, en els últims dies, les trucades s’han intensificat novament a Sabadell i en altres municipis de l’entorn vallesà, segons denuncien alguns afectats. “Em van trucar per dir-me que calia fer una revisió del matalàs i desinfectar-lo, per un protocol que ara afecta aquests productes d’higiene. Em van demanar les dades per venir a casa”, explica la Roser sobre la trucada rebuda. En la conversa, es van presentar com la comercialitzadora del seu matalàs.

Tot i que en un primer moment va caure al parany, ràpidament va reaccionar trucant a l’empresa on l’havia comprat [matalasseria Garriga], on van advertir-li que era un frau. “Em van dir que no hi ha cap risc amb els matalassos que obligui a un manteniment extra“, precisa. En qualsevol cas, aquesta actuació seria responsabilitat de l’empresa venedora, acreditada com a companyia de confiança. La trucada rebuda havia estat al telèfon fix, segurament, perquè hi ha més dificultats per identificar el número i que quedi gravat. “L’utilitzem molt poc i gairebé ningú ens truca al telèfon de casa. Per això ens va estranyar”, diu.

“Tenim més de 70 anys i suposo que som un col·lectiu que està en la diana”, analitza la Roser, que va decidir compartir l’experiència per grups de whatsapp. Les respostes dels contactes al xat van confirmar que l’activitat fraudulenta s’ha incrementat recentment. “Molts em van dir que també els havien trucat últimament”, detalla.

“Cal desconfiar d’aquests serveis de porta a porta”

En el seu cas, va decidir trucar als Mossos d’Esquadra per denunciar la situació. L’objectiu del frau, percep, és aconseguir colar-se a les cases -generalment, de gent gran- per realitzar una sèrie de suposats tractaments i col·locar nous productes. Com han explicat altres afectats, un cop han entrat a la llar els operaris adverteixen que el matalàs està en mal estat i que cal canviar-lo. Després, ofereixen un matalàs de baixa qualitat a un preu superior al de mercat, perpetrant l’estafa.

Fonts de la policia catalana precisen que han rebut avisos de la ciutadania en les darreres setmanes, sent conscients de la situació. Els estafadors es fan passar per empreses serioses, actuant cíclicament. Així, és habitual que l’activitat augmenti en determinats períodes de l’any.

Les mateixes veus alerten que si cal desconfiar sempre que algú truca a una casa oferint un servei que no ha estat demanat. La tècnica del porta a porta no s’utilitza únicament per qüestions relacionades amb els matalassos, sinó que també poden incloure altres ofertes.

La gent gran, potencials víctimes del frau

A finals de l’any passat, l’Ajuntament de Sabadell ja va advertir la ciutadania d’aquest frau, que s’estén a través del telèfon dels ciutadans sabadellencs i altres zones de la comarca, com Castellar. En la mateixa línia que els Mossos, des del consistori es demana molta prudència a la ciutadania, sobretot a les persones grans, davant trucades o visites al seu domicili de persones que es fan passar per empreses de revisió de matalassos. Fonts municipals avisen que el novembre passat van detectar aquesta pràctica i, des d’aleshores, no s’ha rebut cap avís tot i que es manté l’alerta per detectar aquest tipus d’estafes. “En cas de sospitar de qualsevol situació anòmala o sospitosa d’intent d’estafa, s’ha de trucar al 112”, demanen.

Segons la informació de què disposa l’Ajuntament i que ha pogut recopilar el Diari a través de diversos testimonis, els autors de les trucades s’adrecen a les potencials víctimes, sovint facilitant-los el nom, cognom i adreça on truquen per guanyar-se la seva confiança. D’aquesta manera, els diuen que des de la pandèmia de la covid és obligatori desinfectar el matalàs cada any i es presenten com l’empresa que els farà aquest servei, obrint d’aquesta manera la possibilitat d’entrar a la llar de les víctimes o d’una possible estafa. Cal estar molt alerta. Les trucades continuen produint-se.