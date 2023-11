Alerta per un frau per telèfon a Sabadell adreçat sobretot a gent gran

Tothom alerta a Sabadell. L’Ajuntament ha advertit en les últimes hores de trucades fraudulentes que s’estan detectant els darrers dies i que intenten accedir a les dades personals o als domicilis fent-se passar per empreses de revisió de matalassos. L’estafa s’enfoca especialment les persones grans, col·lectiu sobre el qual el consistori demana màxima atenció.

Segons la informació de què disposa l’Ajuntament, els autors de les trucades s’adrecen majoritàriament a persones grans, sovint facilitant-los el nom, cognom i adreça on truquen per guanyar-se la seva confiança. D’aquesta manera, els diuen que des de la pandèmia de la covid és obligatori desinfectar el matalàs cada any i es presenten com l’empresa que els farà aquest servei, obrint d’aquesta manera la possibilitat d’entrar a la llar de les víctimes o d’una possible estafa.

Des de l’Ajuntament, es demana a la ciutadania molta prudència a l’hora de rebre comunicacions d’aquest tipus que, amb aquesta o una altra excusa, vulguin aconseguir informació de caràcter personal o l’accés al domicili.

Consells de seguretat: