“La meva mare té 70 anys. Fa uns dies van trucar a casa seva dient que eren d’una empresa de matalassos i que havien de venir a fer unes tasques de manteniment. Per sort, em va enganxar amb ella i vaig poder actuar”. És el relat del Ramon Marcet, un dels sabadellencs a qui han volgut estafar amb una trucada fraudulenta. Ell va desconfiar de seguida i, en trucar a la companyia oficial on havia comprat el matalàs, li van confirmar les seves sospites: qui havia trucat no era una empresa per desinfectar el matalàs.

No és l’únic cas que ho ha viscut en primera persona. L’Àngel Viñeta va rebre la mateixa trucada aquest dilluns. En el seu cas, tampoc va picar. “Era una veu femenina. Em deia molt amablement que s’oferien a una desinfecció gratuïta. Em va sonar molt estrany. Li vaig dir que no estava interessat i vaig penjar directament”, relata. A ell li van dir un nom d’una companyia molt estrany, “dels que no retens a la memòria”. I de seguida es va sorprendre per la insistència i la predisposició mostrada. “Deia que vindrien demà mateix, mostrant molt interès i això em va fer sospitar”, diu.

En penjar, va compartir la situació als grups de whatsapp per advertir del frau i diversos amics i contactes van respondre confirmant que també havien rebut la trucada. La Carmen Ibáñez, de 67 anys, va esquivar la bala. “Em va semblar molt estrany i vaig dir que havia canviat el matalàs just aquest any”, exposa sobre com va reaccionar per tancar la conversa.

Les empreses oficials alerten del frau

Les empreses reals de matalassos de la ciutat també són conscients de l’estafa. De fet, una d’elles adverteix que des de fa al voltant d’un mes, cada dia reben una desena de trucades de clients preguntant si realment són ells qui han trucat per oferir el servei de desinfecció. “Hi ha molta gent afectada”, alerten des de la companyia.

Segons apunten, no és una estafa nova d’enguany, però detecten que va per temporades i ara l’activitat delinqüencial experimenta un pic. A més, les mateixes fonts assenyalen que el frau té cabuda arreu del territori català, però en aquest cas els intents d’estafa s’estan intensificant a Sabadell i altres municipis de la comarca, com Castellar del Vallès. Cada dia, remarquen, reben molts avisos dels compradors. “Truquen el client, els diuen nom i cognoms i adreça i els expliquen que truquen de part del fabricant”. En la trucada, els estafadors utilitzen frases per guanyar-se la confiança de les seves potencials víctimes, com ara que tenen la factura al davant, per fer-ho encara més creïble.

Tot i que els diuen que el manteniment es farà de forma gratuïta, sense cobrar res, la trampa arriba després, un cop la víctima ha accedit a rebre una visita a casa. Aleshores, fan una sèrie de maniobres de suposada revisió del material i alerten l’afectat de la perillosa presència de molts àcars que obliguen a canviar el matalàs. Durant l’actuació, el substitueixen per un de baix cost, cobrat a preu d’un matalàs de bona qualitat. Davant d’aquesta conducta, els fabricants reals i les marques fan una crida per evitar obrir les portes als falsos treballadors.

Les persones grans, en el punt de mira

Dimarts, l’Ajuntament de Sabadell ja va advertir la ciutadania d’aquest frau, que s’estén a través del telèfon dels ciutadans sabadellencs. L’estafa s’enfoca especialment les persones grans, col·lectiu sobre el qual el consistori demana màxima atenció. Segons la informació de què disposa l’Ajuntament i que ha pogut recopilar el Diari a través de diversos testimonis, els autors de les trucades s’adrecen a les potencials víctimes, sovint facilitant-los el nom, cognom i adreça on truquen per guanyar-se la seva confiança. D’aquesta manera, els diuen que des de la pandèmia de la covid és obligatori desinfectar el matalàs cada any i es presenten com l’empresa que els farà aquest servei, obrint d’aquesta manera la possibilitat d’entrar a la llar de les víctimes o d’una possible estafa. Cal estar molt alerta. Les trucades continuen produint-se.