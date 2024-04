Sant Quirze ha duplicat pràcticament la seva població en les darreres dues dècades (+47%). El municipi vallesà va entrar en el segle XXI amb poc més de 12.000 habitants, esdevenint per la seva ubicació i la connexió viària i ferroviària un indret atractiu per a un gran gruix de nouvinguts. De fet, en aquest mateix període, del conjunt de localitats homologables a la comarca, només Sant Cugat ha crescut percentualment més -per sobre del 60%-, i enrere queden altres llocs com Castellar del Vallès (+37%) o Rubí, amb un increment també superior al 30%.

Les dades, doncs, proven que Sant Quirze s’ha transformat demogràficament en els últims vint anys. Al llarg de tot aquest període d’expansió, però, el municipi no ha actualitzat el seu Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), vigent precisament des de l’any 2000, coincidint amb l’inici del creixement poblacional i, en conseqüència, urbanístic.

Què diu el nou POUM?

Ara, però, la Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha donat conformitat al nou planejament santquirzenc. A grans trets, el document aposta per millorar el teixit urbà actual, sense programar nous sòls urbanitzables i protegint els espais lliures.

Amb tot, el POUM revisa l’anterior planejament, amb la voluntat, segons la redacció, de contenir el sòl urbà i optimitzar els sòls residencials, sense plantejar cap nou sector de sòl urbanitzable. En síntesi, el document proposa el reciclatge i millora del teixit urbà existent i la protecció del sòl no urbanitzable.

Habitatge de protecció oficial

Així, en matèria d’habitatge es pretén intensificar les densitats allà on sigui possible i diversificar l’oferta d’habitatge, preveure habitatge amb protecció oficial i apostar pel reciclatge urbà en petits àmbits. En aquest sentit, es preveu restringir l’oferta d’habitatges unifamiliars a l’existent i apostar preferentment per edificis plurifamiliars.

Igualment, es vol ordenar l’espai fluvial dels torrents de la Betzuca i del Pou. Per aconseguir-ho, es preveu impulsar un Pla especial urbanístic per potenciar els espais lliures dels entorns dels torrents com a elements estructurants i integradors de la ciutat.

Diversificar l’activitat econòmica i una nova centralitat

D’altra banda, el pla proposa complementar l’equilibrada oferta d’activitat econòmica existent al municipi amb una major barreja d’usos (oficines, serveis i tecnològics) a la façana de la C-58 i a les vores urbanes dels polígons industrials.

Finalment, cal destacar la proposta de crear una nova centralitat a l’entorn de l’estació del ferrocarril de Sant Quirze. En aquest sentit, l’Ajuntament vol millorar la integració de les àrees residencials amb la zona comercial situada a l’altre costat de la infraestructura ferroviària.

Sant Quirze té avui 20.195 habitants distribuïts en dotze nuclis i cinc disseminats. Es troba al centre del Vallès Occidental, entre les dues capitals comarcals, Sabadell i Terrassa, una ubicació estratègica entre els parcs naturals de Sant Llorenç de Munt-l’Obac i la Serra de Collserola. Té una bona accessibilitat a la C-58 i la C-16 i compta amb dues estacions d’FGC.

El POUM preveu també un seguit de millores puntuals de la xarxa viària del municipi; incorpora el catàleg d’edificis, elements patrimonials i conjunts urbans de caràcter històric, artístic i ambiental, i el Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, que identifica vuit elements i n’estableix les condicions d’ús i edificació.

La Comissió Territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona de febrer de 2023 ja va aprovar definitivament el POUM, però va suspendre la seva entrada en vigor fins que l’Ajuntament presentés un text refós incorporant una sèrie de prescripcions. Ara, un cop verificat el text refós, la Comissió li ha donat la darrera llum verda.