Sabadell, seu del congrés més important de paleontologia d’Europa

Des d’aquest dilluns i fins al pròxim 1 de juliol, Sabadell estarà plena de paleontòlegs i paleontòlogues de tot el món que participaran en presentacions orals, tallers, presentacions de pòsters, taules rodones i sortides de camp organitzades amb motiu del congrés anual de la European Association of Vertebrate Paleontologists (EAVP). Més de 230 paleontòlegs i paleontòlogues de tot el món es reuniran a l‘Espai Cultura Fundació 1859 per aquest esdeveniment organitzat per l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

El programa de la trobada està organitzat en blocs: del dimecres 28 al divendres 30 hi haurà 60 presentacions orals de paleontòlegs de vertebrats de diferents especialitats i 150 presentacions de pòsters. En total, el personal investigador de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) és coautor de fins a 58 presentacions orals o pòsters.

Aquest dilluns i el dissabte 1 de juliol estan dedicats a les sortides de camp, on les persones participants visitaran diversos jaciments de fòssils de Catalunya, inclosa la zona del Vallès-Penedès, reconeguda internacionalment pels seus jaciments del Miocè. El dimarts 27 de juny s’han programat tallers pràctics sobre diversos temes, com fotografia de fòssils i disseny gràfic, així com una taula rodona sobre les dones en paleontologia.