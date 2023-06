Es podrà fer ‘topless’ a les piscines municipals?

Igualtat i Feminismes ha fet arribar una carta als ajuntaments catalans que adverteix que prohibir a les dones ser a les piscines públiques amb el tors nu -fent topless-, alletar els infants o limitar l’accés a les instal·lacions amb vestits de bany integrals constitueix una “discriminació”. De moment, però, fonts del consistori sabadellenc apunten que no han rebut el document i que no tenen constància d’aquesta indicació.

La missiva, que ha estat publicada a les xarxes socials per grups com ‘Mugrons Lliures’, considera que “són accions que exclouen una part de la població de l’accés a determinats serveis i vulneren la lliure elecció de cada persona sobre el seu propi cos”. Per tot plegat, l’escrit ha indicat que les ordenances municipals que regulin aquestes pràctiques “no seran d’aplicació” i ha remarcat que els consistoris hauran de modificar-les perquè s’adeqüin a la llei d’igualtat de tracte i no-discriminació aprovada pel Parlament el desembre del 2020.

Aquesta és la carta que han rebut i que pots portar a sobre per informar vigilants despistats/des. pic.twitter.com/QIbyyIJ6Zv — Mugrons Lliures (@mugronslliures) June 25, 2023

La carta recull que durant el 2022 l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació de la conselleria “ha tingut coneixement de diferents casos de discriminació a les piscines d’ús públic”. Per tot plegat, ha recordat que les administracions públiques, inclosos els ajuntaments, “han de vetllar per a garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació” que estableix la llei.

La conselleria ha advertit que la llei considera com a discriminació “qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència basada en algun dels motius a què fa referència l’article 1 que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, el gaudi o l’exercici, en condicions d’igualtat, dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones”.

Existeix una normativa?

Alhora, ha assenyalat que el que cal respectar és la condició imprescindible que el vestit de bany sigui adequat per a l’activitat aquàtica, d’una banda; que garanteixi la higiene personal i la salut pública; i que en tot cas cobreixi els genitals de la persona. En aquest sentit, ha de quedar prohibit l’ús de roba de carrer per al bany i ha de permetre’s, per exemple, l’ús de vestit de bany integral. “Aquesta peça de roba està fabricada amb polièster, el mateix material que es fa servir per a qualsevol banyador”, ha apuntat la carta.

També ha recordat que no es pot impedir l’entrada a les piscines públiques a cap col·lectiu pel seu origen o ètnia, ja que això podria constituir una infracció administrativa recollida a l’article 43 de la Llei 19/2020.