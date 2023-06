El Govern municipal tanca el debat sobre el ‘topless’ a les piscines públiques

El debat sobre la possibilitat de fer topless a les piscines municipals s’ha obert en els últims dies després que el Govern català comuniqués a través d’una carta als ajuntaments que considera una “discriminació” prohibir a les dones estar amb el tors nu, alletar els infants o limitar l’accés a les instal·lacions amb vestits de bany integrals.

La missiva, que ha estat publicada a les xarxes socials per grups com ‘Mugrons Lliures’, considera que “són accions que exclouen una part de la població de l’accés a determinats serveis i vulneren la lliure elecció de cada persona sobre el seu propi cos”. Per tot plegat, l’escrit ha indicat que les ordenances municipals que regulin aquestes pràctiques “no seran d’aplicació” i ha remarcat que els consistoris hauran de modificar-les perquè s’adeqüin a la llei d’igualtat de tracte i no-discriminació aprovada pel Parlament el desembre del 2020.

🔴 FINALMENT! “No seran d’aplicació les ordenances que prohibeixin les pràctiques descrites.” La Generalitat ha vetat als ajuntaments les normatives discriminatòries a les piscines públiques! S’HA ACABAT anar-hi amb por de ser expulsada! Tens impressora? (Segueix) pic.twitter.com/tsM8TFnLor — Mugrons Lliures (@mugronslliures) June 25, 2023

En les últimes hores, ERC Sabadell havia demanat respostes al Govern municipal sobre aquesta qüestió per conèixer quines mesures s’han pres o es prendran al respecte. El grup municipal ha presentat un escrit que ha estat publicat a través de les xarxes socials. El líder de la formació, Gabriel Fernàndez, ha reclamat conèixer què es farà per comunicar a la ciutadania i al personal que treballa a les piscines sobre aquestes situacions, que no estaven prohibides, malgrat que sovint s’han concebut com a punibles en l’imaginari col·lectiu, ha explicat el mateix Fernàndez.

🔴 @Esquerra_ERC #Sabadell demanem al govern municipal què farà per comunicar i fer complir la carta d’@igualtatcat per a la no-discriminació a les piscines municipals. 📄 La llei 19/2020 hi permet:

👙 topless,

🤱🏻 alletament i

🩱 banyador integral. 🟨 #ElSabadellDeLaGent 1/2 pic.twitter.com/g9Cry3FHhi — Esquerra Republicana Sabadell (@erc_sbd) June 27, 2023

Aquest mateix dimecres, l’Ajuntament de Sabadell ha sortit al pas de les especulacions, especificant que el reglament d’ús de piscines municipals, datat de l’any 2008, ja estableix que està permesa aquesta pràctica als equipaments d’aigua municipals. En declaracions de la tercera tinenta d’alcaldessa i responsable d’Economia i Serveis Centrals, regidora d’Esports, Montse González, el consistori recorda que “com no pot ser d’una altra manera, qui vulgui, pot fer topless”.