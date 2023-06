El dia de l’Orgull es viu a Sabadell: quins actes se celebren a la ciutat?

Aquest dimecres es commemora el Dia Internacional de l’Orgull LGBT i la ciutat s’ha preparat per viure diverses jornades reivindicatives, que es tancaran amb el plat fort de la manifestació de l’Orgull a Sabadell, el pròxim dissabte. De moment, la jornada d’aquest dimecres es presenta amb accions de visibilització del col·lectiu.

A partir de les 19h tindrà lloc la presentació i visita guiada de l’ampliació del material gràfic de l’exposició “Memòria i vivències Queer: una relectura en clau LGTBI”, una nova mirada a la col·lecció permanent del Museu d’Art de Sabadell. A més, es donarà a conèixer la iniciativa de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya “SOM QUI SOM, SOM COM SOM, una mostra en clau LGTBIQ+ dispersa en el territori” a la qual el museu sabadellenc s’adhereix a partir d’una de les peces de la col·lecció permanent.

Amb aquesta manifestació es tanca el programa “Ventilem els armaris! Sabadell amb els drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersex”, que enguany ha comptat amb una vintena de propostes que tenen l’objectiu de reivindicar la diversitat sexual i de gènere adreçades a públic infantil, juvenil, familiar, així com a professionals. Durant tot el dia, l’assessoria Punt Lila de l’Oficina Jove estarà ubicada de 10 a 18h davant de la Biblioteca Vapor Badia.

Manifestació aquest dissabte

La pròxima data assenyalada arribarà aquest dissabte 1 de juliol, quan tindrà lloc la IV Manifestació de l’Orgull LGTBI+ a Sabadell, que començarà a les 18 hores a la plaça del Treball acompanyada per batucades de la ciutat i finalitzarà a la plaça de Montserrat Roig, on hi haurà diverses activitats i concerts, fins a les 22h. Està organitzada per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) i Ca l’Enredus – Actuavallès, amb el suport de la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI i de l’Ajuntament de Sabadell. De fet, a la plaça de Montserrat Roig s’ubicarà el mateix dia un Punt Lila de les 19 a les 22h.

Des del 17 de maig (Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia) fins al 28 de juny la bandera LGTBQI+ integradora ha onejat del pal de l’Ajuntament en compliment d’un acord de la Junta de Portaveus. La bandera irisada i trans també és visible en un autobús de la TUS que circula per la ciutat.