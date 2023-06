Homenatge a Joan Beteta, sergent dels Mossos que es jubila després de 40 anys de carrera

La comissaria de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell ha rendit homenatge al sergent Joan Beteta en motiu de la seva jubilació, després d’una destacada carrera de 40 anys en el cos de policia català. Beteta ha estat reconegut com una figura referent, tant per la seva pertinença a la primera promoció dels Mossos d’Esquadra com “per la seva capacitat professional, humana i de lideratge”.

Amb una sòlida trajectòria, Joan Beteta ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat al llarg dels anys. A principis dels anys 90, va ser nomenat Cap de la Guàrdia del Palau de la Generalitat. A més, va ser el primer cap i responsable màxim dels primers mossos seleccionats per formar part de la Unitat de Subsòl, creada per garantir la seguretat durant els mesos previs i durant els Jocs Olímpics de Barcelona 1992.

La seva carrera professional també ha inclòs destinacions a diverses comissaries de la comarca del Vallès Occidental, com ara Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Moguda, fins a arribar a la comissaria de Sabadell, on ha treballat fins a la seva jubilació.