Sense plaça als instituts públics de Sabadell: “On estudiaré batxillerat?”

El fill de la Roser ha estudiat l’ESO a l’Escola Pia de Barcelona i ara vol accedir al batxillerat d’algun institut públic de Sabadell. “Bàsicament, prenem aquesta decisió perquè allà el batxillerat passa a ser privat i ens costa 600 euros, a part d’haver d’anar cada dia fins a Barcelona”, apunta la sabadellenca. Una situació que també es dona a casa la Lali: “L’escola Mare de Déu de la Salut, on estudia la meva filla, passa de ser concertada a ser privada quan arriben a batxillerat, i no ens ho podem permetre”. En l’intent de reubicar de centre els estudiants, ambdues famílies han topat de ple amb un contratemps. Ni la filla de la Lali ni el fill de la Roser han obtingut plaça a cap dels instituts públics de Sabadell per estudiar batxillerat. Ja els regalima suor freda: “I ara, què se suposa que hem de fer?”, etziba una de les mares afectades.

“Quan vaig saber que el meu fill no entrava ni a l’Industrial, ni a l’institut Vallès, ni al Pau Vila vaig posar-me en contacte amb Serveis Territorials”, apunta la Roser. Narra que en una trucada telefònica se li va suggerir posar-se en contacte amb els centres Agustí Serra i Miquel Crusafont, que al primer hi havia encara nou places disponibles i a l’altra, dues. “Quan vaig presentar-me a l’Agustí Serra, però, ja hi havia 44 persones per davant meu a la llista, que s’havien trobat com jo”, assegura.

Els instituts ho detecten

La direcció de l’institut Vallès també ha corroborat l’existència d’un excés de demanda de places a batxillerat. Segons dades proporcionades pel mateix institut, aquest any 32 joves s’han quedat sense plaça a l’institut. Una situació, que “no és nova”, apunta Gemma Coca, directora del centre. “L’any passat vam tenir més de 100 persones que no van poder entrar a l’institut Vallès”, assegura Coca, que afegeix que aquest any, i com a mètode preventiu, “vam intentar ser realistes amb les famílies durant les portes obertes, i vam informar que hi havia molta promoció interna que seguiria amb el batxillerat i que seria bo buscar més opcions”.

En el cas de l’institut Vallès, s’ofereixen 35 places de batxillerat artístic, que s’ha convertit en un atractiu per a alumnes de tot el Vallès i que acumula encara més demanda a l’institut.

Els criteris de selecció

La Lali carrega contra els criteris de selecció que regeixen actualment el sistema de repartició de places. “Hi ha instituts que han ofert només vuit places després de fer el traspàs d’estudiants de 4t d’ESO a 1r de batxillerat. Un cop han entrat els estudiants que tenen germans al centre i els fills dels treballadors, què ens queda a la resta de famílies?”, critica.

La Roser també creu que “es produeix un greuge” perquè “estem veient com alumnes amb notes d’expedient molt bones no poden accedir als centres que havien apuntat com a primeres opcions a les llistes”.

El cas és que tal com s’estipula en els criteris de selecció de la Generalitat, la casuística de tenir germans al centre, per exemple, suma 50 punts; mentre que l’expedient acadèmic dels cursos d’ESO puntua, com a molt, 10 punts, en cas d’assolir la perfecció.

La matriculació a batxillerat va començar el passat 22 de juny i s’allargarà fins al 3 de juliol, inclòs. Són els dies dels quals disposen les famílies que han obtingut plaça per formalitzar la matrícula. Segons els testimonis, Serveis Territorials ha instat les famílies sense plaça a esperar fins al 4 de juliol, quan ja hi haurà un panorama definit de la distribució d’alumnes. Aleshores quedarà el descobert, si es dona el cas, quins centres encara poden absorbir més gruix d’estudiants.