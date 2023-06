La fiscalia acusarà els CDR de l’operació Judes de terrorisme

La Fiscalia de l’Audiència Nacional no ha presentat encara l’escrit d’acusació sobre l’operació Judes però sí que ha avançat en un informe del 15 de juny que acusarà els CDR encausats d’un delicte de terrorisme. Entre els acusats d’aquesta operació policial hi ha tres sabadellencs: Jordi Ros, David Budria i Clara Borrero, a més de nou persones més.

A més, a vuit dels dotze processats els afegirà els delicte de tinença, depòsit i fabricació d’explosius i el d’estralls de caràcter terrorista en grau de temptativa. Així es va expressar quan l’Audiència Nacional va emetre la seva resolució de conclusió del sumari, on manté el processament per pertinença a organització terrorista contra 12 dels CDR detinguts. A vuit d’ells els atribueix també el delicte de tinença d’explosius. El cas es va arxivar per a un dels arrestats llavors.