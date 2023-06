Primaprix obre el seu segon establiment a Sabadell

La cadena de supermercats low cost Primaprix va inaugurar aquesta setmana el seu segon establiment a Sabadell, un any i escaig després d’aterrar al Parc Comercial Via Sabadell, a Sant Pau de Riu-sec.

El nou espai, de més de 1.000 m2, s’ubica a la carretera de Barcelona, cantonada amb el carrer del Doctor Roges, i comptarà amb vuit treballadors de nova contractació. “Estem molt satisfets, i més per l’acollida que, novament, ens ha donat la gent de Sabadell”, apunten fonts de la cadena, mentre confirmen que “estem animats i molt receptius a continuar buscant possibilitats per ampliar la nostra xarxa de botigues”.

Al llarg del dia de la inauguració, més de 1.800 sabadellencs van apropar-se per conèixer de primera mà el nou establiment. Primaprix desenvolupa un model de negoci d’outlet de primeres marques de gran consum, fet que li permet vendre per sota els preus de mercat pel seu model d’aprovisionament: dotar-se d’estoc sobrant, sigui per errors de format, comandes cancel·lades o articles amb problemes d’etiquetatge, entre altres factors.