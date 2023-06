ENQUESTA | Marxeu de vacances aquest estiu?

S’acosten les vacances d’estiu i molts sabadellencs es preparen per fer la maleta i trepitjar nous indrets. Però no tothom marxarà de la ciutat durant el mes d’agost. L’últim Estudi de Qualitat de Vida a Sabadell advertia que gairebé un de cada tres sabadellencs no marxa de vacances.

Segons l’Enquesta de Turisme de Residents Familitur de l’INE, la despesa dels residents a Catalunya en viatges ha pujat un 15% durant el primer trimestre en comparació amb el mateix període de l’any passat, fins a superar els 1.560 milions d’euros.

Sigui per motius econòmics, per qüestions laborals o per altres condicionants, volem conèixer com viureu el mes d’agost. Si us quedeu a Sabadell, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals habituals del Diari per explicar-nos-ho. A través del whatsapp (682 146 542) o amb un correu electrònic a [email protected].

