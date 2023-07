Carlos López assumeix el repte a Divisió d’Honor

Continuïtat del projecte. Malgrat la baixa de Marc Xala a la banqueta del Mercantil, l’objectiu del club en el seu retorn a la Divisió d’Honor juvenil és mantenir les bases que han donat tan bon resultat les dues últimes temporades. És per això que el nou entrenador serà el director esportiu del club, Carlos López.

Els dos ascensos, des de Preferent a Divisió d’Honor, en dues temporades han estat el gran aparador pel tècnic, Marc Xala, que farà el salt a un club de major entitat, probablement l’Espanyol. “A final de temporada, el Marc ens va demanar un període de reflexió. No ha estat fàcil per a ell decidir-se, però ha vist que era el moment. Veure a gent del club créixer professionalment és un orgull i li donarem suport sempre”, explicava Carlos López. El projecte no canvia de rumb tot i que la cara visible ja no serà la mateixa. El cos tècnic que acompanyarà a Carlos a la banqueta serà, gairebé totalment, el mateix que estava amb Xala.

Només continuen set jugadors

On costarà més donar continuïtat és a la plantilla, només 7 jugadors de l’equip seguiran sent juvenils aquesta temporada. “Hem perdut un bon gruix de la plantilla, però ens hem pogut assegurar la continuïtat dels jugadors que encara seran juvenils que era el primer objectiu de la planificació. El salt des de Preferent amb el ‘B’ és massa gran i algun jugador el tindrem cedit a Nacional. Aquesta temporada ens hem hagut de nodrir de més jugadors de fora del que sol ser habitual”, reflexionava el tècnic.

Per a un club formatiu, tenir el juvenil a la màxima categoria també suposa una gran oportunitat i una recompensa a la feina feta. Els recursos seran molt més limitats que els de la gran majoria de la categoria, però la il·lusió i la poca pressió també poden ser una gran arma. “A nivell de recursos estem molt per sota de la gran majoria d’equips de la categoria, però això també ens ha d’estimular i esperonar per donar-ho tot cada partit. Com a escola de futbol, tenir el juvenil a Divisió d’Honor és el premi per la feina feta a tota la base des de fa uns anys amb la majoria dels equips a les principals categories” , explicava Carlos.