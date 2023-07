Movento també lluirà a la samarreta 23/24 del Centre d’Esports Sabadell

Dues entitats centenàries com Centre d’Esports i Movento han ajuntat els seus camins i un dels grups d’automoció de referència a Catalunya, amb arrels sabadellenques, lluirà el seu nom a la part de darrere de la samarreta. La renovació d’aquest acord de patrocini, en principi per a dues temporades, el van rubricar ahir el president arlequinat, Pau Morilla-Giner, i el CEO de Movento, Miquel Martí Pierre, amb la presència de diferents càrrecs del grup Moventia, el director general del Centre d’Esports, Bruno Batlle, i la vicepresidenta, Ana Navés.

Les dues parts van mostrar la seva satisfacció per aquest lligam. Pau Morilla-Giner va reconèixer que “suposa un orgull per a nosaltres incorporar la marca Movento a la nostra samarreta. Ens agrada tenir aquests companys de viatge en el nostre projecte. A més, compartim una història centenària, amb ADN de Sabadell, i en un àmbit tan competitiu com l’actual no és fàcil arribar a aquesta fita”.

Per la seva part, Miquel Martí Pierre va recordar els orígens de l’empresa, “quan el meu besavi va construir el primer autobús en l’època de la tracció a cavall. També el meu tiet-avi va formar part de la junta directiva del Centre d’Esports en la dècada dels cinquanta. Sabadell és un territori clau per la nostra companyia. Ens fa molta il·lusió compartir aquest camí i veure a les xarxes el bus de l’equip arribant als estadis de tot l’estat”. Un vídeo amb moments divertits i curiosos de diferents presentacions de jugadors relacionats amb Movento va posar punt final a l’acte.

Miki Lladó, oficial

La presentació del patrocini gairebé va coincidir amb l’anunci oficial de la renovació de Miki Lladó. De fet, es va produir hores abans. Era un secret a veus des de fa dies, però fins ahir el club no va donar el toc oficial. “Estic molt feliç de la continuïtat del Miki a la nostra banqueta”, va valorar el president Pau Morilla-Giner.

Preguntat si això significa que s’ha desbloquejat el tema del pressupost per la pròxima temporada, va admetre que “s’havia de seguir un procés i ara ja tenim uns números. Demà (per aquest dimarts) podrem donar més detalls”, en al·lusió a l’acte de presentació de les equipacions 23/24 al Gremi de Fabricants. També es coneixerà la proposta guanyadora del concurs organitzat pel club per escollir la segona samarreta. Les quatre opcions són les següents: